Deux peluches Princess Peach: Showtime! aperçues au Japon

Titre de qualité récemment disponible sur Nintendo Switch, voici les premiers produits dérivés mettant en avant les différents costumes de Peach au cours du jeu.





Chaque peluche Princess Peach : Showtime ! mesure environ 25 centimètres et est vendue au prix de 3300 yens, soit quasiment 20 €. Pour le moment uniquement prévu sur le marché nippon durant le mois d'août 2024, il va falloir jouer la case importation pour pouvoir vous procurer ce premier duo.





Nintendo et Sanei Boeki s'associent une fois de plus pour lancer une nouvelle collection avec deux première références : l'une avec Peach dans sa tenue traditionnelle tenant Stella la scintillante gardienne du Théâtre de l'Étincelle qui l'accompagne dans cette nouvelle aventure, et l'autre avec Peach la combattante de l'épée.