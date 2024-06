Les infos Switch du Futur Games Show - Summer Showcase

Dredge: The Iron Rig DLC (sortie en août 2024)

Après le lancement de The Pale Reach l'année dernière, The Iron Rig est la deuxième extension premium du jeu et permettra aux joueurs de revisiter toutes les zones du jeu de base avec un objectif renouvelé. Destinée à être lancée à n'importe quel moment de l'aventure DREDGE, les joueurs travailleront avec l'Ironhaven Corporation et collecteront des ressources pour construire une formidable base d'opérations, débloquant ainsi de nouveaux niveaux d'équipement, de capacités, de gadgets et de consommables.

Antonblast (sortie le 12/11/2024)

La bande-annonce introduit Satan en personne, interprété par Gianni Matragrano, star de Ultrakill. Sa mission ? Devenir l'être le plus rouge de l'existence. Lorsqu'un miroir magique révèle Dynamite Anton, un ouvrier démolisseur de la ville de Boiler City, comme étant potentiellement encore plus rouge que lui, Satan lance une attaque acharnée contre Anton et sa précieuse collection d'esprits.

Hell Of An Office (sortie : 4e trim. 2024

Poursuivi par les flammes de l'Enfer, vous allez devoir foncer à travers 100 niveaux verticaux dingues pour réussir votre mission : vous échapper du monde d'en bas.

Nikoderiko: The Magical World (sortie : fin 2024)

Farlands (sortie en 2025)

Dans ce jeu, vous pouvez construire votre propre ferme spatiale, visiter d'autres planètes et vous embarquer dans une aventure unique. Farlands est le jeu de ferme spatiale par excellence, et tous les joueurs peuvent désormais en profiter !

