Coup d'oeil sur le prochain DLC de Prince of Persia: The Lost Crown

La présentation d'Ubisoft Forward 2024 ce 10 juin 2024 nous a permis de découvrir de nouveaux gameplay pour les jeux à venir, d'annoncer de nouveaux jeux et de donner un aperçu de ce qui attend les titres déjà existants.Si la VR, les consoles Next Gen et les gros PC ont largement été privilégiés, la Switch n'a pas été totalement oubliée entre un nouveau Monopoly que nous avons évoqué dans notre précédent billet et surtout un nouveau DLC pour Prince of Persia: The Lost Crown, annoncé pour le mois de septembre 2024, du nom de Mask of Darkness.





La franchise a d'ailleurs de la suite dans les idées car si le DLC Mask of Darkness va nous apporter une nouvelle histoire au Mont Qaf, la mise à jour Divine Trials a été lancée aujourd'hui, permettant aux joueurs de se plonger dans 22 nouveaux défis experts dans le jeu, accessibles via le Hall of Memorials dans le Haven. Au programme, cela donne des boss revisités, des défis d'énigmes, des défis de plateforme, de nouvelles amulettes et de nouvelles tenues.



The Rogue Prince of Persia, actuellement en accès anticipé et dont le lancement est prévu pour 2025, a également publié aujourd'hui la mise à jour Temple of Fire, la première mise à jour majeure gratuite du jeu. Temple of Fire ajoute un nouveau biome, deux nouveaux ennemis et une nouvelle arme, ainsi que l'arbre de compétences Meta Progression. Enfin, le remake de Prince of Persia : Sands of Time a annoncé qu'il serait lancé en 2026. On se souvient qu'un portage Switch est prévu pour ce dernier jeu mais au regard de cette nouvelle date de sortie repoussée, on peut s'attendre à le voir apparaître sur la nouvelle console de Nintendo.





Pour le moment, découvrons la première bande-annonce de ce futur DLC :



Prince of Persia The Lost Crown - Story DLC Teaser Trailer | Ubisoft Forward Retrouvez la vidéo sur YouTube