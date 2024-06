News Tales of the shire: A the lord of the ring game (Switch)

[Nintendo Direct] Tales of the shire explore la Comté Annoncé lors du Nintendo Direct du 18 juin, Tales of the shire: A the lord of the ring game nous propose d'aménager votre domicile et de vivre au milieu des Hobbits... News

Porté par par Private Division et Wētā Workshop, le jeu bienveillant, de farming et de détente dans l'univers du Seigneur des anneaux, Tales of the shire: A the lord of the ring game a dévoilé un nouveau trailer.