[Nintendo Direct] Une mise à jour gratuite pour Disney Illusion Island disponible dès aujourd'hui

Mickey, Minnie, Donald et Dingo n'ont pas fini leur aventure sur ille Monoth avec la mise à jour : Mystères à MonothLe grand détective de l'ile a besoin des 4 amis afin de résoudre un mystère ! Ce sera à Mickey et ses amis de parcourir le monde afin de trouver des indices pour résoudre ce mystère. Quel est donc ce grand mystère que nos personnages favoris de Disney devront résoudre ?Disney Illusion Island vous conte les aventures de Mickey, Minnie, Dingo et Donald, cherchant les différents livres de Monoth afin d'aider les habitants de l'Ile. Dans ce jeu de plateforme 2D, vous parcourez l'ile à l'instar d'un Metroidvania. Boris lui a accordé un 15/20 dans les colonnes de Puissance Nintendo La mise à jour gratuite de Disney Illusion Island est disponible dans la journée !