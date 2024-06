[Nintendo Direct] Dragon Quest III et Dragon Quest I+II font leurs retour en HD-2D

Dragon Quest III HD-2D Remake arrive le 14 novembre sur Nintendo Switch ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Présenté lors du Nintendo direct, Dragon Quest III (sorti sur NES en 1988 au Japon et 1992 aux USA) et Dragon Quest I+II s'offrent une nouvelle jeunesse avec le remaster HD-2DDans Dragon Quest III vous faites la rencontre du jeune Elric, qui part rencontrer le roi du royaume d'Aliahan pour son 16eme anniversaire. Cependant, Baramos, le monstre qui a tué le père du héros, devient une menace très sérieuse. Le héros ou héroïne n'a donc pas d'autre choix que de partir à l'aventure afin de venger son père. Ainsi commença les aventures de la lignée des héros !Dragon Quest I et II sont les suites du 3éme opus et racontent les aventures des descendants de Elric qui affrontent Dragonlord dans des aventures aussi épiques.Dragon Quest est une saga de jeu vidéo très populaire au Japon. RPG au tour par tour, votre histoire se pare de combat de monstres et de rencontres hauts en couleurs. La version Switch se dote d'un relooking en HD-2D avec une bande son réinterprétée par un orchestre symphonique.Etes vous pret pour suivre les aventures de la ligne d'Elric ? Dragon Quest III HD-2D est prévu pour le 14 novembre 2024 et Dragon Quest I+II HD-2D pour 2025.