[Nintendo Direct] Focus Entertainment annonce MIO: Memories In Orbit pour 2025

MIO: Memories In Orbit - Bande-annonce (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nombreux sont ceux qui ne seront pas passés à côté d’une annonce pour le moins intrigante en la personne de MIO: Memories In Orbit. Le trailer nous présente le parcours de Mio, un androïde armé d’un grappin évoluant dans un monde lunaire.Cette bande-annonce nous dévoile une DA recherchée, rythmée par une bande son organique. L’animation promet d’être très dynamique et cela nous a particulièrement séduit dans ce Nintendo Direct !C'est un metroidvania en 2D produit par le studio français indépendant Douze Dixièmes. La société de production basée sur Saint Ouen (93) est connue pour avoir réalisée Shady Part of Me. Ce titre fut l’objet d’un succès critique à sa sortie en 2020 notamment pour avoir été sélectionné plusieurs fois aux Pégases.Voici la bande-annonce de MIO: Memories In Orbit :1 minutes 36 auront suffi pour nous convaincre de patienter jusqu’à la sortie du prometteur MIO: Memories In Orbit annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch.