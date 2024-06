[Nintendo Direct] La guilde de Fairy Tail reprend du service avec Fairy Tail 2

Fairy Tail 2 - Trailer | Nintendo Direct 2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après la sortie de RPG Fairy Tail en 2020, Koei Tecmo a dévoilé la sortie de Fairy Tail 2 pour cette année.Après la dissolution de la Guilde, Nastu, Happy et Lucy tente de reconstruire Fairy Tail et parviennent à recontacter l'ensemble des membres, à l'exception du Maitre Makarof. Cependant, si ce dernier a dissout Fairy Tail, c'est par peur du Royaume d'Arbaless qui possède de puissants mages, y compris le ténébreux Zelef. Cependant la bataille entre la Guilde de Fiore et le royaume adverse est inévitable !Après le premiers opus, Koei Tecmo revient avec la suite et la fin des aventures de Fairy Tail. Entre batailles en temps réel, attaques puissantes et fusions de magie, vous devrez composer votre équipe afin de renverser la bataille.Fairy Tail 2 est prévu pour cet hiver sur Switch. Si vous êtes fan de l'animé, Fairy Tail : La Quête des 100 ans est également prévu pour cette année au cinéma.