C'est officiel ! Un Nintendo Direct annoncé pour ce mardi 18 juin 2024 à 16h

Le mois dernier, Shuntaru Furukawa a profité de la conférence aux investisseurs pour indiquer qu'une nouvelle présentation Nintendo Direct serait proposée dans le courant du mois de juin. Après les événements de la concurrence et d'autres éditeurs ces deux dernières semaines, on se doutait que l'info du Nintendo Direct tant attendu n'allait pas tarder à tomber :C'est donc sur Twitter que Nintendo France a communiqué la nouvelle, en donnant toutes les infos qui nous permettront de rejoindre la chaîne YouTube de Big N en temps et en heure : ce mardi 18 juin à 16h.Le Nintendo Direct, d'une durée de 40 minutes, n'abordera que des jeux Nintendo Switch. Et cela tombe plutôt bien, parce qu'avec la sortie de Luigi's Mansion 2 HD en fin de semaine, on se demande bien avec quels titres Nintendo va pouvoir alimenter son catalogue Switch, sans griller de potentielle cartouche pour sa prochaine génération de machine, l'année prochaine.A ce stade, toutes les spéculations sont possibles : est-ce que Nintendo pourrait proposer un portage "surprise" de jeu Zelda qui n'avait pas encore eu la chance d'être porté en HD ? On pense comme bon nombre de confrères à The Legend of Zelda: The Wind Waker HD et à Twilight Princess, ce qui ne déplairait peut-être pas à bon nombre de nos lecteurs.Sur les 40 minutes de présentation, nul doute que Nintendo reviendra sur Luigi's Mansion 2 HD, mais pourrait aussi parler de son inattendu Nintendo World Championships: NES Edition qui sortira en juillet 2024.Pour le reste, on se laissera surprendre demain à partir de 16h, et on ne manquera pas de couvrir toute l'actualité issue de ce Nintendo Direct dans nos colonnes dans les heures suivant l'événement !Une chose est sûre : Nintendo ne mentionnera pas le successeur de la Switch, ce sur quoi la firme s'était déjà engagée dès le mois dernier, on savait que Nintendo allait pouvoir tenir parole sur ce point !On se donne rendez-vous sur notre Discord pour discuter en direct de ces annonces dans un fil direct qui sera créé pour l'occasion, ou dans les news de PN pour suivre tout ça dans les prochaines heures !Source : Twitter