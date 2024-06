Nintendo annonce les 1e dates de sortie de Super Mario Bros Le Film 2

Le film devrait sortir en salles le 3 avril 2026 dans de nombreux pays et régions, dont les États-Unis, et en avril 2026 dans d'autres pays et régions.

Au Japon, la date du 26 avril 2026 a été retenue par Nintendo et Illumination pour lancer le second opus des aventures de Mario et compagnie quelque part entre New-York et le Royaume Champignon.Dans son communiqué japonais, concernant les autres territoires, Nintendo indique :Nintendo rappelle quels sont les différents acteurs impliqués dans la production de ce film d'animation très attendu : il sera coproduit par Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, ainsi que Shigeru Miyamoto, directeur représentant et membre de Nintendo.Aaron Horvath et Michael Jelenic participeront également à la coproduction, avec Jelenic à la réalisation et Matthieu Fogel au scénario. La production sera financée par Universal Pictures et Nintendo.Universal Pictures assurera la distribution mondiale du film, tandis que Toho Towa Co., Ltd. se chargera de la distribution au Japon.Deux ans donc avant la sortie du prochain film Mario au cinéma. Après le succès fulgurant du premier opus, les attentes sont très élevées, mais on peut compter sur le talent des équipes d'Illumination pour nous proposer un nouveau film exceptionnel : la dernière production de la maison, Moi Moche et Méchant 4, est très réussie et divertissante, tout à fait dans l'esprit de la maison.Une bande-annonce pourrait-elle déjà nous être proposée lors du Nintendo Direct de cet après-midi ? On l'espère même si on en doute, dans la mesure où Nintendo a indiqué ne vouloir parler que des jeux Switch du 2e semestre 2024, alors que le film, lui, ne sortira que dans près de deux ans.Source : Nintendo (japonais)