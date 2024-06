Lollipop Chainsaw RePOP tranchera dans le vif sur Switch en septembre

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP FIRST TRAILER Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une aventure revisitée

Résolution améliorée : le jeu est désormais en full HD avec des temps de chargement réduits.

Système Chained Hits Hunting : cette nouvelle mécanique augmente la vitesse d'attaque en enchaînant les coups successifs.

Actions Combo ajustées : les timings d'entrée des actions combo ont été ajustés pour mieux répondre aux attentes des joueurs.

Chainsaw Blaster amélioré : des modes de verrouillage et de tir automatiques ont été ajoutés, avec une capacité de munitions accrue à 99.

Actions Combo dès le début : les joueurs peuvent utiliser immédiatement les actions combo dès le début du jeu.

Nouvelles tronçonneuses : des tronçonneuses uniques avec des caractéristiques distinctes.

Costumes et personnalisations : plus de 30 costumes, 4 nouvelles couleurs de cheveux et 4 nouvelles tronçonneuses, offrant jusqu'à 750 combinaisons possibles.

Chambre de Juliet étendue : plus de fonctionnalités dans la chambre de Juliet.

Mode Time Attack : un mode avec classement pour les joueurs cherchant à améliorer leurs scores.

Dragami Games a annoncé la sortie de Lollipop Chainsaw RePOP, le remake du célèbre jeu de 2012, sur Nintendo Switch. Prévu pour le 25 septembre, ce jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Au Japon, il sortira le lendemain, le 26 septembre.Voici la bande-annonce révélant la date de sortie du jeu :Lollipop Chainsaw RePOP reste fidèle à l'histoire originale, où nous suivons Juliet, une descendante de chasseurs de zombies, qui lutte pour empêcher une apocalypse zombie de dévaster son lycée lors de son 18e anniversaire. Le jeu conserve son essence tout en intégrant des améliorations significatives de la qualité de vie et du contenu de gameplay supplémentaire.Lollipop Chainsaw RePOP offre une multitude d'améliorations par rapport à l'original, ce que nous explique Dragami Games dans ses infos officielles sur le jeu :Le remake introduit le RePOP mode, un mode unique inspiré par l'art pop pour les effets de dégâts, et plusieurs nouvelles fonctionnalités :Les éditions physiques de Lollipop Chainsaw RePOP seront disponibles en octobre. Au Japon et en Asie, elles seront disponibles pour PlayStation 5 et Switch simultanément avec la version numérique. Les précommandes seront annoncées à une date ultérieure.Sources : Gematsu