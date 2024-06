[Rumeur] Le prochain Nintendo Direct pourrait avoir lieu la semaine prochaine

Among us leaked the direct date lmao pic.twitter.com/PUKAffLu1a — Lizardy (@Lizard_yyy) June 11, 2024

Une annonce précipitée de Among Us : un indice révélateur ?

Un calendrier 2024 aux mille inconnues pour la Switch

Un grand Nintendo Direct est attendu avec impatience. Initialement annoncé pour juin par Nintendo sans plus de précision, il semble maintenant que cette présentation des jeux à venir pourrait avoir lieu le 18 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, grâce à une annonce précoce et suspecte de la part des créateurs de Among Us, Innersloth.En mai dernier, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, avait annoncé que l'entreprise organiserait un Direct en juin, comme chaque année, pour présenter les jeux à venir sur Switch pour la deuxième moitié de 2024. Il avait précisé que, bien que Nintendo commencerait à partager des détails sur le successeur de la console dans les neuf prochains mois, rien concernant une Switch 2 ne serait révélé lors de cette vidéo.Il semblerait maintenant que le Nintendo Direct pourrait être programmé pour le 18 juin. Cette hypothèse est soutenue par une vidéo YouTube concernant une mise à jour prochaine du jeu multijoueur Among Us, qui a été accidentellement mise en ligne puis retirée rapidement.Bien que cette vidéo puisse correspondre à une annonce indépendante, le web s'enflamme car Innersloth a déjà dévoilé des mises à jour lors de précédents Nintendo Directs, et les mots « disponible maintenant » laissent penser à un lancement immédiat lors de la diffusion de la présentation.Même si les plans des uns et des autres peuvent toujours changer, le fait que nous attendons encore ce Direct et que le mois de juin touche à sa fin rend la date du 18 juin, ou plus tard cette même semaine, très plausible.Le calendrier 2024 de Nintendo pour la Switch a largement de la place, une fois passée la sortie de Luigi's Mansion 2 HD calée au 27 juin et dont on vient tout juste de publier une preview pleine d'impatience Ce Nintendo Direct pourrait donc être une des dernières mises en avant pour la Switch seule, avant que la Switch 2 ne soit — enfin, révélée. On est toujours en attente de nouvelles de Metroid Prime 4 , annoncé au début de la vie de la Switch, et avec Microsoft adoptant de plus en plus une stratégie multiplateforme, Square Enix cherchant à porter ses exclusivités passées, et Sony apportant Lego Horizon Adventure à la console hybride, il y a beaucoup de choses qui pourraient être annoncées.Que pensez-vous de ces possibles annonces pour le Nintendo Direct de juin ? Partagez vos attentes et spéculations dans les commentaires ou partager votre impatience sur notre Discord ! Bien entendu, on ne manquera pas de partager la vraie date officielle, dès que Nintendo aura communiqué l'info sur les réseaux sociaux, ce qui devrait donc avoir lieu dans les tous prochains jours.Source : Kotaku