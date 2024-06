Mise à jour 18.1.0 : la Nintendo Switch fait ses adieux à Twitter

Fin de l'intégration avec Twitter

Suppression de l'option "Poster sur Twitter" : il n'est désormais plus possible de partager des captures d'écran ou des vidéos directement depuis l'Album du menu HOME de la Nintendo Switch vers X.

Fin du partage vers Smash World : La possibilité de poster des captures d'écran de Super Smash Bros. Ultimate depuis l'Album du menu HOME vers Smash World dans l'application mobile Nintendo Switch Online a été retirée.

Suppression du lien Twitter dans les paramètres : L'option pour lier un compte Twitter depuis "Paramètres" > "Paramètres utilisateur" > "Publication sur les réseaux sociaux" a été supprimée.

Fin des suggestions d'amis via les réseaux sociaux : L'option pour lier des comptes de réseaux sociaux depuis "Ma Page" > "Suggestions d'amis" a été retirée.

Améliorations de stabilité

La Nintendo Switch devient décidément de plus en plus stable, avec la disponibilité de sa nouvelle mise à jour 18.1.0, lancée ce 10 juin 2024. Cette version apporte plusieurs changements notables, principalement liés à la fin de l'intégration avec X (anciennement Twitter).Voici un aperçu des modifications apportées par cette mise à jour.Nintendo a décidé de supprimer toutes les options liées à X (anciennement Twitter). Cette conséquence vient du passage de l'API Twitter en payant pour toutes les entreprises désireuses de proposer un relai de messages sur X, et il est en fait surprenant que cette suppression n'ait pas été initiée avant.Les mises à jour spécifiques incluent :Outre ces changements, la mise à jour 18.1.0 inclut des améliorations générales de la stabilité du système, visant à offrir une expérience utilisateur plus fluide et sans encombre. Un firmware aussi stable en deviendrait presque déroutant !La fin de l'intégration avec Twitter marque un petit tournant pour la Switch qui dit adieu à une certaine visibilité des relais de ses joueurs sur la plateforme sociale. Partagiez-vous encore des messages et des captures écran sur Twitter ?Source : Nintendo Support (en anglais)