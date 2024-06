Les Offres Estivales de Nintendo sont lancées : du Mario et du Zelda jusqu'à -33%, des promos jusqu'à -70% au menu

Super Mario 3D World + Bowser's Fury 39.99 € au lieu de 59.99 €

Cette semaine, Nintendo lance une grande campagne de promotion sur son eShop, avec à la clé des remises importantes sur une partie importante du catalogue dématérialisé proposé sur la Switch.On a parcouru les centaines de lignes de notre page des promotions en cours sur l'eShop pour identifier les meilleures opportunités à ne pas manquer. Vous avez jusqu'au 23 juin pour en bénéficier, et vous constaterez avec notre sélection ci-dessous qu'il y a du beau monde côté Nintendo pour se faire plaisir à moindres frais.Du côté des jeux Mario :On a même du Zelda en rayon, enfin un jeu Zelda :- The Legend of Zelda: Breath of the Wild 48.99 €69.99 €Parmi les autres franchises de Nintendo, on vous propose :- Kirby Star Allies 39.99 €59.99 €On a aussi regardé d'autres offres intéressantes et on a retenu :Parce que l'auteur de cette news adore les jeux de course :Dans notre page listant les remises en cours sur l'eShop , vous trouverez cette semaine plus de 3000 jeux différents, on vous propose pour chacun un lien vers la fiche officielle de manière à finaliser votre achat directement depuis le site de Nintendo, si le coeur vous en dit.Source : Nintendo