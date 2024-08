Test de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club : un sourire sinon la mort !

Le retour de l’agence Utsugi

Discutez, explorez, investiguez et débusquez la vérité !

Des visuels et une bande-son au service du narratif

Nous voici donc de retour avec les détectives de l’agence Utsugi, que nous avions quitté avec les évènement des deux premiers jeux, The Missing Heir et The Girl Who Stands Behind (qui était un prequel au premier jeu), ressortis sur Switch en 2021. Vous y incarnez un jeune détective de 19 ans qui travaille au côté d’Ayumi au service du détective Utsugi.Votre agence est mandatée pour assister la police sur l’enquête suivant la mort d’un collégien, retrouvé le visage couvert d’un sac en papier sur lequel est dessiné un grand visage souriant. Très vite, un lien est fait avec d’un côté des crimes commis il y a 18 ans et une légende urbaine, celle d’Emio, l’Homme au sourire. Un homme qui viendrait tuer les femmes en pleurs pour ne plus qu’elles soient tristes. Tout un programme !Nintendo a eu la bonne idée de diffuser une grosse démo des 3 premiers chapitres du jeu et nous vous invitons donc à lire nos impressions sur le Prologue & le Chapitre 1 , le Chapitre 2 et le Chapitre 3 histoire de vous mettre dans le bain de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club.Le principe du jeu reste le même que ses prédécesseurs : pour résoudre l’enquête, il va vous falloir interagir avec tout l’environnement du jeu : explorer les décors pour y découvrir un indice et interroger les témoins et les différents protagonistes sur des thèmes sur lesquels ils n’auront pas forcément envie de s’exprimer. A vous donc de faire preuve de malice et de réflexion pour identifier ce qui peut permettre de débloquer la situation et d’obtenir un témoignage plus complet vous permettant ainsi de progresser dans l’enquête qui vous occupe.Tout cela se retrouve dans un design volontairement old school qui rappelle volontairement les jeux originaux et qui cache un système complexe d’arbre de décisions qui vous permet d’obtenir des dénouements différents en fonction des actions entreprises. Si vous “inspecter” de trop près un personnage, il pourrait très mal le prendre et ne plus souhaiter vous parler. De même si jamais vous accusez à tort certaines personnes de mentir ou si vous vous tromper dans vos déductions. Tout cela forme donc un puzzle caché qui se résout avec des combinaisons de commandes par l’intermédiaire de ce fameux menu old schoolLes premiers chapitres du jeu vous permettre de prendre en main toutes ces options du jeu et notamment l’option “Faire le point” qui vous permet de mettre vos talents de déduction au profit dans un échange avec vos collègues pour terminer proprement la journée de travail.Le jeu est toujours réalisé par Yoshio Sakamoto qui a travaillé sur les deux premiers jeux et qui s’est fait connaitre pour son travail sur la saga Metroid. Après une histoire de fantôme dans les jeux il y a 27 ans, il a voulu cette fois-ci faire tourner l’enquête de nos détectives autour d’une légende urbaine pour renforcer le sentiment de réalité de l’histoire qui abordera des thèmes assez sombres, d’où la note de PEGI 18 que le jeu a obtenu en Europe, une première a priori pour un jeu développé par Nintendo !Si l’histoire de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club est sombre et donc destinée avant tout à un public adulte et averti (certaines images peuvent être choquantes ou effrayantes !), le jeu en lui-même est visuellement très coloré ! Une fois de plus, les studios de Nintendo EPD et de Mages ont réalisé un travail important pour rendre vivants des personnages en 2D aux expressions limitées comme dans une bande dessinée. Le rendu est très agréable et plus moderne que les remakes des jeux originels de la saga.A cela s’ajoute la bande-son toujours très réussie qui permet de souligner vos progrès. Les ambiances des décors sont retranscrits par l’intermédiaire de quelques effets sonores et les quelques musiques du jeu accompagnent les moments clés de votre aventure. Evidemment, au fur et à mesure que vous vous rapprochez du dénouement, l’ambiance sonore devient de plus en plus pesante et cela ne fait que renforcer votre soif de vérité !