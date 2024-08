Test de Gori Cuddly Carnage : des licornes, des massacres, du sang, du fun !

De quoi parle Gori Cuddly Carnage ?

Un carnage jouissif de jouets et peluches

Les humains ont finalement réussi à causer leur propre perte. Alimentée par une demande insatiable, l’entreprise Cool-Toyz Inc. crée les Ultra Pets, d’adorables compagnons synthétiques ultimes insensibles aux ravages du temps et qui n’ont aucun besoin particulier pour leur survie. Malheureusement, personne ne se doutait que ces parfaits petits animaux se transformeraient en abominables jouets cauchemardesques désirant anéantir la race humaine toute entière.Les seuls à pouvoir vaincre cette Armée Adorable sont Gori, un chat roux synthétique créé clandestinement par le Professeur Y, le dernier humain vivant disparu et son skate volant F.R.A.N.K, aussi cinglant dans ses répliques que dans les coups meurtriers qu’il envoie à ses ennemis. Ajoutons à cela une intelligence artificielle morose, CHI-P, et nous avons l’équipe de choc pour anéantir ces Ultra Pets.Nous sommes ici dans un environnement futuriste coloré avec des couleurs vives, où effectivement il n’y a nulle trace d’être humain. Le défaut que l’on peut relever ici est que cela nous paraît vide. Car à part des jouets dangereux sur notre route, il n’y a pas âme qui vive. Malgré des couleurs chatoyantes, c’est presque déprimant de ne pouvoir parler à personne.CHI-P, qui fait office de vaisseau, envoie Gori et F.R.A.N.K dans différents lieux remplis d’ennemis de l’Armée Adorable. Gori lui-même est un chat roux tout mignon, déambulant à toute vitesse sur son skate volant, skate qui adore sortir toutes sortes de réflexions et d’injures censurées car après tout, il a été conçu pour des enfants. Gori lui répond régulièrement par des miaulements trop adorables. Ce qui rend les situations d’autant plus burlesques. L'humour est mature et tranchant.Côté gameplay, il est classique mais très simple à prendre en main et agréable. Gori se déplace rapidement et uniquement à l’aide de F.R.A.N.K, il peut surfer sur les rampes d’escaliers, sur les barres des panneaux d’affichage, rails etc. La nervosité du déplacement peut nous demander un petit temps d’adaptation, au début on a plutôt tendance à aller doucement et à freiner régulièrement. Mais une fois acquis, on adore se déplacer à toute allure.Nous croisons également tout au long de l’histoire des cabines nous permettant d’acheter des améliorations. Nous détaillerons certaines plus bas, mais nous en avons une en particulier qui nous permet de changer le look de Gori et celui de son skate. Notre héros aux pattes de velours peut en effet changer de tenu, de couleur de fourrure etc. Il en va de même pour le design de F.R.A.N.K.Mais ne vous laissez pas attendrir par l'aspect adorable de Gori car après tout, doté de son skate, il est un chat redoutablement meurtrier.Le principe même de Gori Cuddly Carnage est son hack and slash avec son carnage très sanglant des membres de l’Armée Adorable qui sont principalement… des licornes ! Mais elles ne sont pas aussi mignonnes que ça. Dès qu’on les voit pour la première fois, on pense à des zombies. Elles sont extrêmement agressives, certaines volent, ont des aspects plutôt terrifiants, d’autres nous rappellent même un peu les xénomorphes dans Alien. Il n’y a bien sûr pas que des licornes. Nous avons l’occasion de trucider plein d’autres jouets et peluches tout au long de l’aventure.Dans ce massacre exagérément sanglant, Gori extermine en masse ses ennemis à l’aide de son skate volant. En effet, F.R.A.N.K n’a pas que la capacité de voler mais il possède également tout un attirail d’armes. Rien qu’avec ses bords tranchants, notre chat roux parvient à charcuter salement et décapiter nos licornes zombies.On insiste vraiment sur le côté carnage très sanglant et c’est assumé par les développeurs car les combats sont gores, les giclées de sang sont amplifiées. On a même la possibilité à certains moments de voir certaines attaques zoomées et au ralenti. Mieux encore dans cette exagération, le jeu nous propose de prendre en photo notre massacre en ajustant les prises de vue, plus à gauche, plus à droite, plus près, plus loin etc.Tout au long de l’aventure, Gori fait face à des ennemis de plus en plus puissants et horrifiques, notamment parmi les boss. Son panel d’armes s’améliore également. Dans la cabine où nous pouvons améliorer le design de Gori et son acolyte, nous pouvons également acheter divers nouveaux matériels mortels. Au fur et à mesure, c’est à nous d’effectuer les meilleurs combos les plus dévastateurs, tout en se protégeant ou en esquivant les attaques adverses. Et nos rapides déplacements permanents en skate nous y aident beaucoup.Attention cependant. Les attaques de notre skate diminuent son énergie. Si on ne le recharge pas, on ne peut plus donner de coups. Nous pouvons recharger F.R.A.N.K en détruisant des voitures pour récupérer leurs batteries ou en surfant sur les rampes de toutes sortes, les rails et sur les bords des panneaux d’affichages.Et si notre héros poilu perd de la vie, il reçoit une réflexion bien cinglante de son skate volant. Il peut quand même récupérer sa vitalité en récupérant les boissons présentes dans les distributeurs qu’il explose au préalable. Et en l’absence de distributeurs, pas de panique, Gori peut récupérer sa vie en trucidant ses ennemis.Et en cas de mort, nous reprenons au niveau de la dernière sauvegarde automatique car il n’existe pas de sauvegarde manuelle.Nos héros doivent ainsi anéantir les généraux de l’Armée Adorable et secourir le Professeur Y que Gori affectionne particulièrement.