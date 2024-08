Test de The Lullaby of life : en avant la musique !

Do, ré, mi…

Au cœur des planètes

Cependant, The Lullaby of life n’est pas forcément à jouer d’une seule traite. Avec quelques mécaniques, mais aussi une certaine redondance, le jeu se joue parfaitement lors de courtes sessions ou avec les plus jeunes. Avec ses quelques 4h de durée de vie, The Lullaby of life est un titre sympathique, attrayant, avec une certaine harmonie à développer lors de votre progression. Faites vibrer la corde sensible de l’univers !

Débarqué depuis le 7 août sur l’eShop, The Lullaby of life nous plonge d’emblée dans un univers coloré. Vous n’aurez ici pas beaucoup de contexte narratif, si ce n'est quelques cinématiques un peu cryptiques montrant une petite créature (nous) se baladant au cœur de plusieurs planètes.Ce que vous devez comprendre du jeu est simple : votre créature peut émettre plusieurs notes différentes matérialisées par des symboles colorés. Appuyez sur les touches correspondantes et votre créature joue la note. Si un élément portant le symbole de votre mélodie est à proximité, il entre en résonance, débloquant passages, nouvelles créatures et autres possibilités. Libre à vous d'explorer ensuite.Les environnements sont cependant relativement linéaires : le chemin est immédiatement visible, les obstacles se détruisent de façon logique et vous ne serez quasiment jamais perdu.Le jeu se compose de plusieurs planètes, qui sont autant de niveaux et d’environnements à explorer. The Lullaby of life est plutôt bon dans sa progression : c’est alors que vous trouvez les mécaniques redondantes qu’une nouvelle mécanique apparaît. On vous laisse la surprise, mais cela redonne un certain rythme à votre progression.Le gameplay est simple. Vous vous déplacez avec le joystick et c’est avec Y, B et A que vous faites les trois notes de votre personnage. Les mélodies, sur son corps, sont placées au même endroit que votre manette, ce qui rend le gameplay très accessible. Et pour X ? Simple, c’est pour jouer la note d’une des petites créatures qui va vous suivre… et que vous pouvez changer avec l’autre joystick si plusieurs vous suivent. Là on perd un peu en accessibilité…