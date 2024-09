Test de Hidden Through Time 2: Discovery : cherche et trouve

Cherchez les éléments !

Trouvez !

Si les trois univers et la grosse trentaine d’environnements vous paraissent peu, détrompez-vous. Car Hidden Through Time 2: Discovery vous propose aussi de faire vos propres tableaux et de les soumettre à la communauté. Il est alors possible d’augmenter drastiquement le nombre d’heures de jeu, de laisser exploser votre créativité et de construire des univers entiers d’éléments cachés à découvrir ! Là encore, vous pouvez tout faire au tactile si le cœur vous en dit. Un poil plus rigide que le reste du jeu, cet éditeur de niveau offre énormément de possibilités !

L’histoire de Hidden Through Time 2: Discovery se façonne au fur et à mesure de votre découverte des différents tableaux qui composent le jeu. Le principe est extrêmement simple : il s’agit d’un cherche et trouve (aussi connu sous le nom de Où est Charlie ? sans notre ami rayé de blanc et rouge à trouver). Dans chaque tableau, suite à une courte phrase d’introduction, vous devez trouver une série d'objets, d’animaux, bref, d’éléments qui sont cachés un peu partout.Le nombre d’éléments à trouver varie en fonction des tableaux. De deux à une dizaine, ils sont aussi différents qu’en lien (ou non) avec l’intrigue. Ainsi, un écran sur le vol d’un collier vous demande de retrouver le collier et le voleur, mais aussi un escargot, un billet de cinéma, et ainsi de suite. Les scènes sont multiples, regorgent d’éléments rigolos et surtout, sont, dans la partie campagne, séparées en différents thèmes. Dans Discovery, vous devez aussi bien explorer un manoir qu’une autre planète ! Et les références sont légions, de Dracula à Dr Who, en passant par Good Omens, la Petite Sirène et autres références de la pop culture.Le titre a un avantage non négligeable : il peut se jouer intégralement sur l’écran tactile. Il est donc aisé de se déplacer dans les environnements, de zoomer avec deux doigts, de toucher les maisons pour les ouvrir et dévoiler les intérieurs, ouvrir les placards d’une touche et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire en appuyant sur A et en dirigeant le curseur avec le joystick. C’est parfaitement fluide à la manette, surtout si vous voulez jouer sur grand écran.Mais ce n’est pas tout : des indices plus ou moins cryptiques vous sont donnés lorsque vous cliquez sur les icônes des choses à trouver en bas de l’écran. Plus drôle encore, la scène peut avoir deux versions et changer en fonction du temps. Certains éléments sont alors à trouver lorsqu’il fait nuit, d’autres quand il pleut. Un bouton en haut de l’écran vous permet de switcher entre les deux. Il est donc encore plus intéressant de se balader dans les différents environnements et de voir tout ce qui change !