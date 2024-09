Test de Crypt Custodian : Chat échaudé craint la poussière

Chat déménage !

Metroid-cat-niah !

L’éternité pour se perdre

Crypt Custodian est particulièrement bien pensé, que ce soit dans sa progression, dans sa difficulté, dans sa façon d’aborder les thèmes liés à la mort et à l’au-delà ou simplement dans sa façon de jouer avec les codes du jeu vidéo. Il intègre d’ailleurs plusieurs formes de collectibles, que ce soit des musiques ou des images de votre ancienne vie de chat. Parfait pour les collectionneurs !

Vous êtes un chat noir vêtu d’un long manteau rouge. Vous venez de débarquer dans cet endroit que vous ne connaissez pas. Bien entendu, vous apprenez les bases : le déplacement et le saut. Et puis vient le moment où vous trouvez un balai. Des statues vous bloquent le passage.Alors qu’allez-vous faire ? Vous êtes dans un jeu, on vient de vous donner une arme et de vous bloquer le passage… Un PNJ vous dit même que vous aurez besoin de ce balai. En toute logique, et parce que vous connaissez un peu le principe des jeux vidéo, vous allez utiliser le balais sur les statues, libérer le passage et avancer vers de nouvelles aventures !Malheureusement, il s’agissait d’effigie du maître des lieux, une grenouille fantomatique qui vous annonce que vous êtes dans l’au-delà. Et en faisant la somme de vos actions en ce monde, elle tombe sur votre forfait. Pas de paradis pour vous, juste les limbes et leur errance éternelle !Crypt Custodian est un métroidvania plutôt dense et riche. Les possibilités de personnalisation du style de jeu, notamment via les compétences que vous allez débloquer en chemin, donne une grande liberté de gameplay.Celui s’y se construit autour de plusieurs axes : le combat au balai, une attaque spéciale (avec B) qui se charge au fur et à mesure des coups que vous portez, l’esquive et la possibilité de dash qui fait partie des premières améliorations que vous débloquez.Mais il existe aussi des compétences passives. Certaines que vous allez acheter dans le seul magasin (ou bar), d’autres que vous allez trouver dans des coffres ou en effectuant certains défis. Ainsi, vous pouvez augmenter votre puissance d’attaque si votre santé est faible, par exemple, ou vous entourer de trois flèches qui viennent encaisser un dégât.Car vous allez avoir des combats à gérer dans cet au-delà à nettoyer. Des ennemis avec différents patterns mais aussi des boss gigantesques et retors. Et à moins d’améliorer cela, vous ne disposez que de quelques cœurs, qui équivalent à un dégât.Comme dans tout metroidvania, vous disposez de téléporteur/point de sauvegarde à intervalle régulier. Cela vous permet de vous déplacer rapidement, d’explorer autrement ou de revenir sur vos pas si tel chemin n’était pas encore accessible. Le seul véritable problème du jeu, ce sont les possibilités de vous perdre.Certes, avec - vous accédez à la carte. Celle-ci montre, par des effets visuels de flou notamment, les zones que vous n’avez pas fini d’explorer. Mais il y en a partout ! Le chemin n’est pas vraiment linéaire passé le premier boss, et cela donne l’impression de pouvoir se perdre des heures dans ces environnements sans jamais parvenir au prochain boss, au prochain jalon du scénario ou de votre exploration. Et quand un personnage vous demande de ramener dix esprits amicaux, vous sentez rapidement que la tâche va être ardue.D’une certaine manière, vous avez l’éternité devant vous. Vous pouvez donc farmer la terre, qui est la monnaie du jeu (vous y êtes pour faire le ménage…), pour débloquer de nouvelles compétences, nouveau cœur, etc. Nous l’avons dit, les lieux sont vastes. Et par moment, vous allez sentir les limitations liées à votre progression.Des cadenas viennent s’ajouter à votre mini-map, vous ne pouvez pas forcément avancer où vous voulez mais en même temps, vous ne savez pas vraiment où aller. Crypt Custodian est construit comme une forme de labyrinthe un poil frustrant par moment.Heureusement, la direction artistique vient casser cette impression. Le souci apporté aux détails des environnements est assez fascinant. Vous pouvez revenir dix fois sur le même écran et quand même remarquer une nouveauté dans la forme de cette statue, dans les couleurs chatoyantes du décor qui change parce que vous n’avez plus qu’un coeur par exemple.Et si vous mourez ? Pas de panique. Vous revenez à un point de téléportation/sauvegarde, qui vous permet aussi de modifier votre équipement et vos compétences.