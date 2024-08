Preview de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club : Chapitre 3

Chapitre 3 : Langage des fleurs

Petit rappel des faits pour ceux qui ont raté le chapitre 1 et le chapitre 2 du jeu : Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club est le 3e volet de la saga Famicom Detective Club, débutée sur Famicom dans les années 80. Vous incarnez un jeune détective confronté ici à la mort d’un collégien dont le visage a été recouvert d’un sac en papier avec un grand sourire dessiné dessus.En route pour le 3e chapitre qui va nous faire faire un voyage en arrière pour en découvrir davantage sur le passé d'un des protagonistes de l'histoire du jeu.Les premiers chapitres nous ont permis de découvrir que des crimes similaires avaient eu lieu il y a 18 ans et que la légende d’Emio, l’homme au sourire découlait sûrement de ces affaires non résolues à ce jour.De plus, vous avez appris qu’un des protagonistes du jeu a été confronté à la disparition d’un des membres de sa famille, en plein cœur des affaires il y a 18 ans. Ce frère était il complice de quelque chose ? Le chapitre 3 va justement vous permettre d’enquêter sur cela !Le troisième chapitre de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club débute dans un nouveau décors : aux abords de la maison d’enfance de la famille Kuze. La fonctionnalité « Inspecter » vous permet rapidement de rentrer en contact avec un habitant du coin qui vous dirige vers le lieu où vous souhaitez vous rendre. Hélas, très peu d’informations s’y trouvent.Heureusement, un voisin vient vous livrer quelques éléments vous permettant de vous rendre dans un nouveau lieu où il vous faudra de nouveau jouer de votre force de persuasion pour vous frayer le chemin jusqu’à cette personne qui connaît bien l’histoire de la famille. Votre discussion riche avec elle commence à lever le voile sur certains mystères… tout en posant de nouvelles questions !Cette longue séquence de dialogues est entrecoupée d'images et de cinématiques qui viennent souligner la qualité visuelle du jeu. Une image vaut mille mots et si les jeux Famicom Detective Club sont par nature bavards, ils excellent aussi dans le rendu graphique avec un soin apporté aux expressions des personnages. La bande-son vient compléter cela et vous permet de vous indiquer subtilement que vous progressez dans votre aventure.Alors que vous y voyez plus clair sur la famille Kuze, vous restez malgré tout bloqués sur les mêmes éléments : qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le potentiel retour d'Emio ? D'autres crimes sont-ils à venir ?