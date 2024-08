Preview de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club : Chapitre 2

Chapitre 2 : Disparition

Pour tous ceux qui ont raté le 1er épisode, nous vous invitons à consulter nos impressions sur les premières minutes de jeu de ce 3e épisode de la saga que nous ne pensions jamais voir arriver sur la console hybride de Nintendo.Le deuxième chapitre de Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club nous emmène tout d’abord au commissariat de police pour discuter un peu plus en détails des affaires survenues il y a 18 ans et des pistes non résolues de l’époque.Comme vous n’êtes pas membre de la police japonaise, certains détails de l’enquête ne pourront pas forcément vous êtres dévoilés du 1er coup. A vous donc de jouer de vos dons de persuasion pour obtenir certaines informations en insistant auprès de vos interlocuteurs.Retour ensuite sur la scène de crime pour observer un peu plus le périmètre et essayer de comprendre ce qui a pu arriver à Eisuke Sasaki, cet élève retrouvé mort étranglé, avec un sac avec un grand sourire dessiné dessus posé sur la tête. Observez bien autour de vous ! Il se pourrait que vous débusquiez une information encore inconnue de la police.Votre collaboratrice Ayumi se rend quant à elle au collège où étudiait Eisuke. Devant le portail de l'école se trouvent deux étudiantes : l’une particulièrement bavarde sur les évènements tandis que l’autre semble en savoir bien plus qu’elle n’ose le dire.Cela est la marque de fabrique des jeux Famicom Detective Club : il est évident que le personnage à qui vous parlez a quelque chose à vous dire mais pour une raison ou une autre il ne peut pas vous le dire directement : parfois parce qu’il n’est pas en confiance ou bien parce qu’une personne tierce est présente dans le même espace et pourrait entendre ses informations. A vous de débusquer ce qui les bloque pour résoudre ces situations. Il vous faudra peut-être alterner entre deux interlocuteurs, ou bien vous déplacer dans les différentes zones de la ville pour observer la situation sous un autre regard.La visite au lycée se termine avec la rencontre avec une ancienne connaissance d'Ayumi désormais professeur au collège. Bien qu'il ne connaisse pas directement l'élève décédé, il ne semble pas du tout à l'aise quand vous abordez certaines rumeurs concernant Eisuke. Aurait-il lui aussi quelque chose à cacher ?