Fantasy Life i: La voleuse de temps à nouveau reportée à une date indéterminée

Nous sommes dans le regret de vous annoncer que la sortie de Fantasy Life i : La voleuse de temps, prévue le 10 octobre sur Nintendo Switch, a été repoussée.

Nous communiquerons prochainement sur la nouvelle date de sortie du jeu et nous vous remercions pour votre patience. — Nintendo France (@NintendoFrance) August 19, 2024

Fantasy Life i : La voleuse de temps - Sortie le 10/10 (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

« À tous ceux qui attendaient cette sortie avec impatience, nous nous excusons pour les désagréments causés et apprécions sincèrement votre compréhension », a déclaré Level-5 dans un communiqué partageant la nouvelle du report. « Nous vous remercions pour votre patience ».Nous avions pu en apprendre davantage sur le jeu en février dernier, lorsque l'équipe nous avait donné un aperçu des différentes carrières que les joueurs pourront embrasser dans cette aventure : magicien, mineur, menuisier, … et j’en passe. Vous pouvez le constater par vous-même dans la bande-annonce ci-dessous.Pour rappel, le jeu avait déjà été repoussé une première fois. Annoncé lors du Nintendo Direct de février 2023, Fantasy Life i : La voleuse de temps était initialement prévu pour sortir dans l’année (2023). Peut-être est-ce un mal pour un bien. Le grand Shigeru Miyamoto a dit un jour : « Un jeu retardé sera peut-être bon un jour ; un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais ». A méditer.Level-5 n'a pas encore indiqué quand Fantasy Life i : La voleuse de temps pourrait sortir, et n'a pas non plus donné de raison à ce retard. Le studio pourrait-il attendre la sortie de la prochaine Switch ? L'avenir nous le dira. En tout cas, cet énième report, après ceux de Professeur Layton, Inazuma Eleven, Decapolice …, n’est pas très rassurant concernant la santé financière de Level 5.Source : Eurogamer