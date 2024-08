La cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon 2024 affiche les prochains événements de la franchise Pokémon

M. Tsunekazu Ishihara, le président-directeur général de The Pokémon Company, a présenté lors de cette fin des Championnats du Monde Pokémon 2024 une longue liste de nouveautés autour de la franchise Pokémon. Et il y en a pour tout le monde : des cartes à Collectionner Pokémon, des mises à jour concernant Pokémon GO, Pokémon UNITE et le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Enfin, M. Ishihara a révélé les dates et les lieux des Championnats du Monde Pokémon de 2025 et de 2026.

Avant de commencer, avec la fin du championnat, dépêchez-vous de récupérer au sein de votre jeu Pokémon Ecarlate et/ou Pokémon Violet un Nymphali stratégique de type Fée. Direction avant le 20 août 2024 01h59 du matin pour vous rendre dans le menu Poké Portail, cadeaux mystères, recevoir un cadeau mystère, via code et entrez le code suivant : SLEE PTAL KW0R LDS. C'est toujours cela de pris !



De nouveaux Pokémon arrivent dans Pokémon Go !

On commence par le jeu mobile Pokémon Go qui accueille Morpeko, un Pokémon de type Électrik et Ténèbres de la huitième génération, le seul actuellement à posséder ce double type. Ses deux poches sur ses joues génèrent constamment de l’electricité, lui faisant consommer son énergie et lui donnant ainsi une fringale régulière. Lorsqu’il est affamé, son joli petit minois marron, jaune et noir bascule en noir, violet et noir et ses yeux passent du noir et blanc au rouge. A vous de conserver des graines de Baies dans votre inventaire pour le nourrir. De quoi apporter un peu de sel dans le gameplay du jeu mobile d’autant que Morpeko pourra utiliser une attaque chargée unique pour changer de forme pendant le combat.

Pokémon UNITE : Carmadura, Darkrai et Psykokwak renforcent les effectifs

Autre jeu à recevoir de nouveaux Pokémon, voici Pokémon Unite qui va recevoir Carmadura, Darkrai et le célèbre Psykokwak. De plus amples informations sur ce trio seront révélées ultérieurement. Pour le moment, on ne connait que les fenêtres d’apparition de ces créatures : le 12 septembre 2024 pour Carmadura en tant que Pokémon Attaquant. Darkrai entrera en action courant octobre en tant que Pokémon Rapide. Enfin, le Pokémon Soutien Psykokwak arrivera tranquillement courant novembre. Certains espèrent déjà l'annonce rapide de son évolution Akwakwak mais il faudra encore patienter avant l'obtention d'une confirmation officielle.



Attrapez toutes les cartes !

Du côté des cartes à collectionner/jouer, de nombreux packs débarquent en France entre le 6 et 13 septembre. Attention donc dans les cours d'école à ne pas mettre trop en avant votre passion des Pokémon ou à vous chamailler dans l'échange des cartes si vous ne voulez pas un nouveau tour de vis d'interdiction pour la quiétude des enseignants. Car mine de rien, niveau budget, cela coûte cher pour les parents !





Voici quelques illustrations partagées par le site pokemon.com.



Le 6 septembre :



Pokébox Mascarade Crépusculaire (24,99 €), Coffret Premium Sagesse Paradoxe Ecarlate et Violet Chef-de-Fer EX (59,99 €), Coffret Premium Fureur Paradoxe Ecarlate et Violet Ire-Foudre EX (59,99 €),





Le 13 septembre :

Booster Terapagos - Couronne Stellaire (5,99 €), Tripack - Couronne Stellaire (17,99€), Booster Bundle - Couronne Stellaire (35,99 €), Coffret d'Élite - Couronne Stellaire (54,99 €).







Tous ces tarifs sont les prix suggérés, chaque distributeur est libre de proposer ses offres promotionnelles.



Mais pour les personnes voulant jouer sans manipuler de cartes physiquement, grande nouvelle, le Pokémon TCG Pocket débarque sur iOS et Android le 30 octobre 2024. Les préinscriptions sont désormais ouvertes dans l'App Store et sur Google Play.

Pokémon TCG Pocket devient ainsi une extension très intéressante pour les collectionneurs et amateurs. Conçu par Creatures Inc., à l’origine du JCC Pokémon, et DeNA Co., Ltd., le jeu sortira sur appareils iOS et Android en proposant de toutes nouvelles cartes originales propres au jeu, dont certaines "immersives" qui basculent en plein écran pour vous plonger dans l'univers visuel de la carte. On retrouvera également d'anciennes illustrations piochées dans l'énorme stock de cartes physiques lancées depuis 1996.





Pour attirer le public, il sera possible d'ouvrir deux Boosters par jour sans frais. De quoi mettre le doigt dans l'engrenage de la collectionnite et pourquoi, vous faire débourser quelques pièces pour acquérir d'autres cartes.





Notons, concernant les cartes JCC Pokémon, l'arrivée en 2025 d'un nouveau set autour des dresseurs et dresseuses et les liens les unissant à leur Pokémon. Une vidéo a dévoilé quelques artworks, attendons de voir leur impact dans le jeu l'année prochaine !

Les futures dates et lieux à suivre pour les championnats du monde en 2025 et 2026

Les deux prochaines éditions des Championnats du Monde Pokémon se dérouleront sous la chaleur de la Californie. L’année prochaine, la compétition se déroulera à Anaheim du 15 au 17 août 2025. Puis rendez-vous pour l'édition suivante à San Francisco du 28 au 30 août 2026.





Voilà pour cette actualité Pokémon chargée, vous pouvez poursuivre votre quête de Pokémon désormais.





