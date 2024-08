Le jeu d'enquête narratif Emio - L'Homme au sourire s'offre une démo sur l'eShop

C'est une excellente initiative que nous propose Nintendo afin de découvrir le nouvel opus du club des détectives de la Famicom. Ainsi, dès ce soir 19 août 2024, les joueurs pourront télécharger depuis l'eShop de leur Switch une démo du jeu sortant le 29 août. Sur cette démo, vous pourrez y découvrir le Prologue et le Chapitre 1. Le 22 août soir, il sera possible de jouer au chapitre 2 et enfin le 27 août soir, ce sera autour du Chapitre 3 d'être jouable. Une belle montée en pression avant la sortie du jeu, d'autant que la progression de la démo pourra être conservée dans la version complète du jeu si vous décidez de l'acheter (le jeu sera proposé à 49,99 € sur l'eShop ).





Après avoir surpris son public international en localisant en anglais les deux premières enquêtes sorties dans les années 80, The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind, tout en les modernisant visuellement pour l'occasion, c'est donc un nouvel opus à cette franchise qui sort pour cette fin d'été, sous la houlette de son producteur Yoshio Sakamoto.

Dans Emio - L'homme au sourire : Famicom Detective Club, un étudiant a été retrouvé mort d'une manière effrayante, la tête recouverte d'un sac en papier sur lequel est dessiné un étrange visage souriant, à l'instar des victimes d'Emio, l'homme au sourire, un tueur de légende urbaine. Dans la peau d'un détective privé, vous êtes chargé d'aider la police à résoudre ce crime, qui rappelle une série de meurtres non élucidés il y a 18 ans. Le tueur en série est-il revenu ou s'agit-il d'un imitateur ? Ces crimes sont-ils inspirés par la légende urbaine de l'homme qui sourit, ou en sont-ils à l'origine ?

Incarnez le personnage familier Ayumi Tachibana pendant certaines parties de l'histoire même si le reste du temps vous serez avec Eisuke Sasaki. En tant que duo d'enquêteurs, vous plongerez plus profondément dans cette histoire intense de suspicion, d'isolement et de fragilité. De nouveaux indices et de nouvelles preuves y feront leur apparition chaque semaine jusqu'au lancement du jeu Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club, n'hésitez pas à revenir régulièrement pour les découvrir !





Une nouvelle vidéo est disponible, diffusée par Nintendo of America, et est soumise à une limite d'âge.



Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club - Case Briefing #1 - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo