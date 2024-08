Les Game Awards 2024 auront lieu le 12 décembre prochain

Save the Date



THE GAME AWARDS

10th Anniversary Gala Celebration



Thursday, December 12



Streaming Live Everywhere from Peacock Theater in L.A.



Public tickets on sale November 1. pic.twitter.com/033mzk3IZ6 — The Game Awards (@thegameawards) August 20, 2024

Geoff Keighley, le présentateur emblématique des Game Awards, a confirmé que l’édition 2024 se tiendrait le 12 décembre prochain au Peacock Theater de Los Angeles, en Californie. La cérémonie sera également diffusée en direct sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et TikTok, comme à l'accoutumée.C’est dans le cadre de cette cérémonie que nous découvrirons le fameux GOTY (Game Of The Year) 2024. La question que tout le monde se pose est bien entendu : qui succèdera à Baldur’s Gate 3 ?Au vu des sorties en cette année 2024, sans doute pas un jeu Nintendo. A moins d’une grande surprise, il y a fort à parier que Princess Peach Showtime !, Zelda Echoes of Wisdom, Mario & Luigi L’épopée fraternelle et Super Mario Party Jumboree ne repartiront pas avec le précieux sésame. Pour rappel, cela fait 7 ans et le sacre de Zelda Breath of the Wild qu’une production Nintendo n’a pas remporté le titre de GOTY. Sans doute faudra-t-il encore patienter au moins un an pour mettre fin à cette période de disette.En espérant que cette cérémonie ait un mot pour tous ces employés de studios de jeux vidéo qui ont perdu leur travail au cours des derniers mois. Du fait de la conjoncture un peu morose que connait notre industrie depuis quelques temps. Certes, les Game Awards sont une fête qui célèbrent le jeu vidéo mais n’oublions pas les hommes et les femmes qui nous permettent d’aimer ce média.Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.Source : NintendoSoup