Décès d’Atsuko Tanaka, voix japonaise de Bayonetta

Les fans de Bayonetta sont nombreux et ils se rappelleront longtemps de la voix de leur héroïne.En effet, Atsuko Tanaka s’est éteinte ce 20 août 2024 à l’âge de 61 ans.Celle-ci était notamment connu par les fans de Nintendo pour avoir doublé en version originale de Cereza dans les différents épisodes de la licence Bayonetta ainsi que dans la série Smash Bros.Elle débuta sa carrière en doublant Juca Mellasch dans l’anime Mobile Suit Victory Gundam. Puis elle devint une référence dans le doublage de jeux vidéo. Atsuko Tanaka s’était distingué pour avoir doublé de nombreux personnages comme Lara Croft dans certains épisodes mais aussi Poison dans Street fighter 5.Elle s’est également illustrée comme doublure japonaise d’anime en interprétant Konan dans Naruto Shippuden mais également Lisa Lisa dans Jojo Bizarre adventures, Motoko Kusanagi in the Ghost in the Shell ou encore Hanami dans la plus récente franchise Jujutsu Kaisen.Nous adressons nos condoléances à toutes les personnes touchées par son décès.