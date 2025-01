L'histoire de Xenoblade Chronicles X et des bonus numériques dévoilés en vidéo

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - En l'an 2054... (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous sommes en l'an 2054. La Terre a été détruite au cours d'une guerre entre deux espèces extraterrestres et l'humanité est au bord de l'extinction. Un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. En tant que membre du BLADE, votre mission sera de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l'humanité.

100 000 crédits

Arme blanche : couteau en fer moderne

Arme longue portée : assaut d'attaque moderne

Armure survie : visière survie, body survie, gant D survie, gant G survie, chaussures survie

6 inserts pour armes : Précision au c.-à-c. + I, Précision à distance + I, Attaque au c.-à-c. + I, Attaque à distance + I, Tueur de théroïde I, Temps de recharge - I

5 inserts pour armures : PV max + I, PT max + I, Esquive + I, Potentiel + I Résistance physique + I

Le 20 mars prochain, Nintendo lancera un des derniers gros jeux de la Nintendo Switch : un remake de Xenoblade Chronicles X, l'incroyable RPG de Monolithe Soft qui se présentera à nous en haute définition. Et c'est en vidéo que Nintendo nous rappelle l'arrivée prochaine de ce RPG :La vidéo s'appelle "En l'an 2054..." et nous permet donc de découvrir plus en détail le début de l'histoire incroyable imaginée à l'époque pour cette aventure sur Wii U à côté de laquelle de nombreux joueurs sont passés, faute d'avoir eu la console.Le 20 mars prochain, une chance nous est donc donnée de découvrir ce titre formidable, et nul doute que cette vidéo de quelques 3 minutes saura vous intéresser à son scénario, et donne aussi quelques indications sur ce que les fans qui se relanceront dans l'aventure près de 10 ans après découvriront.Voici le scénario du jeu, extrait de la fiche officielle du jeu sur le site de Nintendo La vidéo nous indique aussi que les joueurs qui achèteront le jeu sur l'eShop avant le 6 avril 2025 auront un Exploration Support Pack composé de plusieurs objets exclusifs :Cette actualité sur cette nouvelle vidéo du jeu est l'occasion de rappeler qu'avec la sortie de Xenoblade Chronicles X, c'est toute la série qui aura eu la chance de sortir sur la Nintendo Switch. En effet, trois jeux sont déjà disponibles sur la console hydride de Nintendo avec Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ( lire notre test ), Xenoblade Chronicles 2 ( notre test ) et Xenoblade Chronicles 3 ( lisez notre test ).Source : YouTube