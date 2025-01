News Nintendo Switch (Switch)

[En bref] Super Monkey Ball, Civilization VII, Tales of Graces f Remastered et l'annonce de Basureroes: Invasion

La petite actu du 9 janvier 2025 nous permet de vous parler d'un petit DLC offert pour Super Monkey Ball, de vidéos pour Civilization VII et Tales of Graces f Remastered, et l'annonce d'un plateformer : Basureroes: Invasion





la Dole Ball dispo en DLC dans Super Monkey Ball

A special ball decorated with the Dole logo has been added to Super Monkey Ball Banana Rumble!Get this FREE DLC add-on, available now, on the Nintendo eShop. pic.twitter.com/K5cfYQ0nzD — Super Monkey Ball (@SuperMonkeyBall) January 9, 2025

Une vidéo sur le Marquis de Lafayette pour Civilization VII

Découvrez Pascal dans Tales of Graces f Remastered

Basureroes: Invasion sortira sur Switch le 30 janvier 25

Vous jouez encore à Super Monkey Ball ? Alors n'hésitez pas à télécharger le DLC gratuit de la Dole Ball disponible dès aujourd'hui dans le jeu. Il s'agit d'un élément cosmétique qui vous permettra de décorer la balle dans laquelle AiAi est enfermé du logo des bananes Dole.Avouez que la seule info qui vous manquait aujourd'hui pour en conclure que c'était une belle journée ?Source : Sid Meier’s Civilization VII sortira sur Switch et sur tous les autres supports du moment le 11 février prochain. C'est dans un mois tout juste, et à quelques semaines de cette sortie, une nouvelle vidéo est disponible sur YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=_j1RFQzRWCMCette vidéo nous présente le Marquis de Lafayette, et nous explique l'importance de nos décisions dans ce jeu de stratégie qui pourrait bien réécrire l'Histoire. Très complet, cette suite au très apprécié Civilisation VI que nous avions testé sur PN ne devrait pas manquer de plaire aux fans du genre, avec une expérience à savourer en solo ou en multijoueur.Si vous avez envie de voir comment les Etats-unis auraient pu devenir un territoire française — les occasions n'ont pas manqué depuis les premiers pas de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain outre-Atlantiques, c'est très certainement un jeu qui méritera toute votre attention !Source : Tales of Graces f Remastered sort dans quelques jours : le 17 janvier prochain, les joueurs Switch pourront découvrir le remaster de ce RPG sorti autrefois sur Wii, en 2009.A quelques jours de la sortie du jeu, Bandai Namco nous propose de découvrir le personnage de Pascal dans une nouvelle vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=2eG3LxnbCwASource : On connait la date de sortie du jeu Basureroes: Invasion : le jeu sortira le 30 janvier prochain sur Nintendo Switch. Le but du jeu ? Incarner un groupe de héros prêts à en découdre contre des hordes d'aliens.Ce jeu de plateforme en 2D, au style rétro, dispose d'un mode solo et d'un mode local à 4 joueurs. Classique, un combat forcément épique attendra les joueurs à la fin de chaque monde. Le jeu vous propose d'incarner l'un des 7 héros disponibles, chacun ayant bien sûr ses propres capacités. La bande son du jeu, avec 30 thème différents, a un style "rétro avec une touche de modernité".Voici la bande-annonce du jeu :https://www.youtube.com/watch?v=SB9h_ulhrl8Source :