L'étui de protection de la Switch 2 fait surface sur Amazon

Les rumeurs concernant la Switch 2 n'ont pas cessé depuis le début de l'année 2025 et il semblerait que les vannes soient désormais complètement ouvertes.Après de multiples fuites et téléchargements partagés par différents fabricants, le fournisseur d'accessoires Laziro a récemment publié une nouvelle liste de produits sur Amazon, révélant un article intitulé « Nintendo Switch 2 ». Cette fois-ci, il s'agit d'un étui de protection accompagné de ce qui pourrait potentiellement offrir un premier aperçu de l'appareil lui-même.Comme vous pouvez le voir sur le lien fourni par Universo Nintendo (juste en dessous), il y a un bouton supplémentaire sur le Joy-Con droit. À l'arrière de la console, vous pouvez voir d'autres boutons, des entrées et la béquille en forme de U.Ci-dessous les quelques images que l’on a dénichées sur la page d’Amazon Japon : Voici la description fournie par Amazon Japon (traduit du japonais au français) :Description du produitÉtui de protection haut de gamme LAZIRO pour Nintendo Switch 2Cet étui combine design élégant et durabilité exceptionnelle.• Protection optimale : L'intérieur en microfibre préserve la console des rayures et de la saleté, garantissant une protection efficace contre les dommages imprévus.• Accès pratique : Le couvercle spécialement conçu permet d'utiliser les boutons latéraux et la prise casque sans retirer l'étui.• Facile à transporter : Sa conception compacte en fait un accessoire pratique pour vos déplacements.• Absorption des chocs : L'étui robuste protège efficacement votre Nintendo Switch 2 contre les impacts.En cas de problème, notre service client est disponible pour vous offrir une assistance rapide et garantir votre satisfaction.Enfin, le clou du spectacle, c'est à Necro Felipe Lima d'Universo Nintendo qu'on le doit avec le leak de la probable manette pro et des joycon sans fil de la Switch 2. Ces derniers sont apparemment apparus dans un portefeuille (destiné aux fabricants) au CES 2025.Comme évoqué en préambule, les rumeurs s’intensifient ces derniers jours et encore plus ces dernières heures avec le début du CES 2025, grand rendez-vous technologique qui se tient en ce moment même à Las Vegas. On découvrait pas plus tard que ce matin le probable mock up de la Switch 2 accompagné de joy-con magnétiques la sortie probable de la console en avril , ou encore des infos concernant le chargeur. Que de rumeurs ! La hype commence à monter doucement mais sûrement. Plus que quelques jours ou semaines à attendre pour Nintendo confirme ou infirme toutes ces rumeurs.Sources : Nintendo Life , Amazon Japon, Universo Nintendo, Nintendo Town