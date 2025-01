[Rumeur] La Nintendo Switch 2 au cœur du CES 2025 avec des maquettes et des détails croustillants !

Une Switch 2 plus grande, avec des Joy-Con magnétiques

Tout le monde se prépare pour avril 2025 ?

La Switch 2 sur le marché noir ?

Alors, une annonce imminente ?

Le CES 2025, grand rendez-vous technologique à Las Vegas, s’est transformé en véritable théâtre de rumeurs et de fuites autour de la très attendue Nintendo Switch 2. Bien que Nintendo soit absent de l’événement, son ombre plane un peu partout, notamment autour des stands de plusieurs accessoiristes qui n’ont pas hésité à dévoiler des maquettes de la console et des accessoires qu'ils prévoient pour la machine. Cela nous offre un aperçu assez net des nouveautés à venir avec cette nouvelle console... et confirme bon nombre de rumeurs de ces derniers mois !Remaque : les captures ci-dessous sont extraites du site Numerama que nous vous invitons à consulter pour une meilleure résolution. Bravo à Numerama pour son exclusivité !Les mockups de la Switch 2, visibles sur plusieurs stands du CES, confirment donc certaines rumeurs de ces derniers mois : d'une part, la console serait effectivement plus grande que la Switch actuelle. Nicolas Lellouche, journaliste à Numerama, a proposé sur leur site un article complet riche en photos que vous verrez en bonne définition là-bas.Néanmoins, voici une vidéo d'un mockup réalisé par Genki pour présenter ses propres accessoires, on n'a jamais vu une modélisation aussi réaliste de la console à ce jour :Par ailleurs, les nouveaux Joy-Cons introduisent bien un système de fixation magnétique offrant une meilleure robustesse et un bouton dédié pour les détacher. Selon l’accessoiriste Genki, ces Joy-Con embarquent également un capteur optique, bien que son utilité reste un mystère pour le moment (selon de nombreux internautes, ce capteur permettra d'utiliser le Joy-Con comme souris, ce qui serait super utile dans des jeux comme les FPS).Parmi les autres détails, la console dispose de deux ports USB-C (ce que la rumeur avait aussi clamé il y a quelques semaines), situé au-dessus de la console. Certains modèles présentés incluent aussi des Joy-Cons colorés, bien qu’il soit difficile de confirmer s’il s’agit de vrais accessoires ou simplement de prototypes promotionnels... N'oublions pas que pour l'instant, Nintendo n'a toujours pas présenté sa console !L’un des points les plus intrigants vient des déclarations des fabricants d’accessoires. Genki, par exemple, a affirmé avoir conçu huit accessoires pour accompagner la sortie de la Switch 2, annoncée selon eux pour avril 2025 D’autres accessoiristes semblent corroborer cette date, bien que rien ne soit encore officiel. Si la date de sortie d'avril 2025 pour la Switch 2 se confirme, nul doute qu'une annonce ne devrait plus trop tarder, en tout cas on l'espère pour en finir avec ces rumeurs à répétition dont on ne se lasse pas mais dont on se lasse quand même !Plus surprenant encore, certains accessoiristes prétendent avoir construit leurs modèles à partir d’une console réelle obtenue... sur le marché noir. Selon eux, il serait possible d’acquérir la Switch 2 à condition de "mettre l’argent".On ne sait pas trop quoi penser de cette "info", toujours est-il que Nintendo ne serait pas le seul fabricant d'électronique à voir son produit dans la nature avant même qu'il ne soit officiellement annoncé, Apple est assez coutumier du fait avec ses iPhones.Avec les informations divulguées au CES 2025, tout laisse penser que la Switch 2 est sur le point d’être révélée officiellement. Si Nintendo maintient le mystère, les accessoiristes semblent déjà prêts à accompagner ce lancement majeur. Reste à voir si la date d’avril 2025, évoquée à plusieurs reprises, se confirmera.Et vous, que pensez-vous de ces premières infos sur la Switch 2 ? Quel détail vous intrigue le plus ? Partagez votre avis en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur notre serveur Discord pour en discuter avec la communauté.Source : Numerama