[Rumeur] Les premières images de la Switch 2 auraient fuité depuis la Chine

Made in China : les premières images de la Switch 2

Spécifications supposées de la Switch 2

HGU1100 : Console de jeu elle-même.

HGU1110 : Manette Joy-Con gauche.

HGU1120 : Manette Joy-Con droite.

HGU1130 : Station d'accueil.

Modèle SoCl (CPU + GPU) : GMLX30-R-A1.

Modèle de mémoire : MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 double canal, LPDDR5X, 7500 MT/s).

Modèle de mémoire flash : THGJFGT1E45BAILHW0 (256 Go, UFS 3.1, fabriqué par Kaixia, 2100 Mo/s).

Modèle de puce audio : Ruiwu ALC5658-CG.

Modèle de lecteur NFC : NXP IPN7160B1HN

Modèle de microphone intégré : CMB-MIC-X7.

Deux ventilateurs de refroidissement, modèle BSM0405HPJH9 et BSM0505HPJQC (dissipateur thermique en cuivre).

La conversion du signal vidéo (DisplayPort vers HDMI) doit être un modèle de puce ; la puce Ruixian RTD2175N doit être un modèle de puce (support HDMI 2.1).

Modèle de puce réseau : Ruiming RTL8153B-VB-CG et puce Gigabit Ethernet (la base dispose d'une interface de câble réseau).

Modèle de puce de microcontrôleur : STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Modèle de boîtier de protection de la console de jeux vidéo : HGU1100 (dimensions : 206 x 115 x 14 mm, en plastique).

Haut-parleurs : MUSE BOX-L et MUSE BOX-R (stéréo à deux canaux).

Des images potentiellement révélatrices de la Nintendo Switch 2 ont émergé en ligne au cours des toutes dernières heures. Bien que ces fuites ne dévoilent pas encore ce que la nouvelle console de Nintendo aura sous le capot, elles semblent tout de même plutôt crédibles et en phase avec les nombreuses rumeurs qui ont alimenté nos colonnes depuis plusieurs mois.Selon les clichés, la prochaine console semble très proche du modèle OLED actuel de la Switch, avec un design qui reste donc largement fidèle à son prédécesseur. Les messages donnent des informations sur les dimensions de la console : 270mm de longueur et 115mm de hauteur, épaisseur de 14mm.La console aurait two ports USB-C, et on confirme le rail magnétique pour les Joy-Con et l'écran de 8 pouces, plus large donc que l'écran de la Switch actuelle sans pour autant bénéficier d'affichage OLED sur cette première version de la Switch 2.Le principal changement visible est l'agrandissement léger de l'écran. Cependant, la console ne disposerait apparemment pas de gâchettes analogiques, un détail qui pourrait décevoir certains puisqu'on avait parlé de gâchettes supplémentaires sous les Joy-Con mais du coup celles-ci ne seraient donc pas analogiques.La béquille située à l'arrière, très pratique pour poser la console et jouer avec les Joy-Con détachés, serait elle aussi conservée, et occuperait quasiment toute la largeur de la console pour une meilleure stabilité.Attention, nous vous rappelons que ces images ne sont pas officielles et on imagine un Nintendo plutôt agacé de la vitesse de propagation de ces visuels. Si le design ne marque pas une révolution, on peut espérer que Nintendo saura nous impressionner avec une avancée significative au niveau des performances techniques de la machine.Sur le forum Resetera, l'utilisateur Neoxon a d'ailleurs partagé des détails — non confirmés eux aussi donc, sur les spécifications techniques internes de la console. La Switch 2, dans sa configuration portable, pourrait dépasser la puissance de la PS4, et en mode docké, se situerait entre la PS4 Pro et la Xbox Series S.Elle bénéficierait de plus de RAM que la Xbox Series S, avec environ 10,5 à 11 Go disponibles pour les jeux, et proposerait un stockage UFS 3.1, proche en rapidité de la Xbox Series X/S.De plus, la compatibilité avec la technologie DLSS de Nvidia permettrait à la Switch 2 de maximiser ses performances, malgré un matériel moins puissant que ses concurrents directs. Sur notre forum #Rumeurs-leaks, cette compatibilité avec le DLSS de Nvidia est un peu comparé à une killer-feature de la nouvelle console de Nintendo.Voici la traduction littérale des spécifications techniques vue sur Internet ces dernières heures, qui confirment plusieurs rumeurs de ces derniers mois :Pour l'heure, ces informations restent à prendre avec précaution, en attendant une confirmation officielle de la part de Nintendo. Voici plusieurs jours que les rumeurs sur la Switch 2 ont commencé à fleurir un peu partout, le moment semble venu, cher Nintendo, de communiquer publiquement sur vos intentions.On sent une nette accélération depuis quelques jours sur le front des rumeurs autour de la Switch 2 : vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord où toute une communauté vous attend !Sources : Resetera Crédit photos : forums et sites en source ci-dessus.