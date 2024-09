Ces 4 nouveaux jeux SNES sur NSO ne vous détourneront pas des rumeurs autour de la Switch 2

Super NES - September 2024 Game Update - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pendant ce temps, au Japon

NSO SNES Japon Septembre 2024

Surprise : quatre jeux SNES viennent de faire leur apparition dans le catalogue de la console virtuelle Super Nintendo, un service ouvert à tous ceux qui disposent d'un abonnement actif Nintendo Switch Online. Les quatre jeux concernés sont : Battletoads Double Dragon, Big Run, Cosmo Gang The Puzzle et Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen'in Shūgō.Ces quatre jeux sont sortis sur Super Nintendo ou Super Famicom entre 1991 et 1993. Sur la base de la présentation proposée par Nintendo of America dans son communiqué de presse, voici ce que l'on peut dire sur ces 4 jeux...Dans ce beat-'em-up de 1993, les célèbres frères Billy et Jimmy Lee de Double Dragon s'allient au trio des Battletoads, Rash, Zitz et Pimple. Ensemble, ils défendent la Terre contre les forces combinées de la Dark Queen et du Shadow Boss.Les joueurs doivent maîtriser les combos de coups, de lancers et de techniques spéciales des Battletoads et des Dragons. Ce jeu offre des niveaux variés, dont des courses en Speeder Bike et des combats en haute vitesse à bord du Space Pod, garantissant une expérience riche en action et adrénaline.Sorti en 1991 sur Super Famicom, Big Run est un jeu de course qui se déroule à travers les paysages africains, de Tripoli à Dakar, sur neuf étapes. Ce jeu met l'accent non seulement sur la vitesse, mais aussi sur la gestion des ressources.Les joueurs doivent sélectionner un sponsor, embaucher du personnel et gérer les pièces détachées pour réparer leurs véhicules. La victoire repose sur une combinaison de tactiques précises et de conduite audacieuse à travers des conditions de course éprouvantes.Ce jeu de puzzle sorti en 1993 sur Super Famicom propose une expérience de casse-tête en trois modes : le mode solo 1P, le mode VS pour des batailles compétitives, et le mode 100 Stage, où les joueurs résolvent des défis successifs. L'objectif est de nettoyer l'écran en alignant des blocs et des personnages appelés Cosmos. Chaque type de bloc se débarrasse de manière unique, offrant la possibilité d'enchaîner des combos stratégiques pour maximiser les scores.Dans ce jeu de sport de 1993, Kunio-kun, le héros de la série River City, et son équipe s'affrontent lors de tournois de dodgeball. Le joueur peut utiliser des passes, des sauts et des tirs puissants pour dominer ses adversaires sur le terrain. Chaque stage présente des gimmicks cachés qui ajoutent des surprises pendant les matchs. Les joueurs peuvent aussi personnaliser leur équipe et améliorer leurs performances grâce à des objets en jeu, tout en visant la victoire dans le championnat de dodgeball.Ces quatre titres nous emmènent chacun dans des genres bien différents, allant des combats aux courses, en passant par du puzzle et du dodgeball !Au Japon, les nouveaux jeux ajoutés ne sont pas les mêmes : on retrouve Big Run, Cosmo Gang the Puzzle et Angelique, un visual novel romantique :De notre point de vue, les ajouts de ce mois-ci ont au moins le mérite d'exister, mais ne seront pas de nature à nous décrocher des forums chinois dans l'attente de photos de la Switch 2 ! Qu'en pensez-vous ?