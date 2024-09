[Rumeur] Nintendo pourrait ajouter la compatibilité avec la souris SNES sur Nintendo Switch Online

Ce sont des fouilles dans le code, réalisées par le dataminer LuigiBlood, qui ont révélé que Nintendo pourrait envisager de rendre certains jeux compatibles avec cet accessoire rétro sur Switch Online.Depuis son lancement, l’émulateur SNES de Switch Online, utilisé pour la bibliothèque de jeux SNES disponibles pour les abonnés, contiendrait déjà les bases du support pour la souris SNES. Cependant, la mise à jour la plus récente a semble-t-il apporté des changements majeurs à ce code, renforçant l'hypothèse selon laquelle le support de la souris pourrait devenir réel.D’après LuigiBlood, l’émulateur aurait maintenant une compatibilité avec les deux ports de manettes, la capacité de remplacer les entrées de la souris SNES, ainsi qu’un nouveau mode de comportement pour cet accessoire. Cette dernière fonctionnalité est particulièrement intrigante : elle suggère que Nintendo pourrait explorer des moyens de rendre l’utilisation de la souris SNES plus accessible, potentiellement sans avoir besoin d’un modèle USB.Côté jeux, seuls deux titres utilisaient exclusivement la souris SNES : Mario Paint et le très rare Mario & Wario, qui n’a jamais quitté le Japon. D’autres titres, comme Sound Fantasy, étaient en préparation mais n’ont jamais vu le jour. Plusieurs autres jeux permettaient d’utiliser la souris via le second port de manette pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, mais restaient surtout des exclusivités japonaises.Bien qu'aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée par Nintendo, ces trouvailles ont de quoi attiser la curiosité des fans de l’époque 16-bit. Cela serait l'occasion de retrouver des titres emblématiques ou oubliés, et offrirait une opportunité aux joueurs de revisiter ces expériences originales avec des contrôles adaptés à la Nintendo Switch.Pour le moment, il faudra se contenter des dernières nouveautés déjà disponibles sur le service. Alors, que pensez-vous de cette rumeur ? La souris SNES sur Switch, ça vous parle ? Dites-nous tout en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : LuigiBlood via VGC