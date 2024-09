Pokémon revient pour la Fête de la Lune

Pokemon fête la Lune ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion de la fête de la Lune célébrée dans l'Asie de l'Est et du Sud-Est le mardi 17 septembre 2024, Pokémon nous souhaite ses vœux à l'approche de l'automne. Alors que l'actualité autour de Pokémon est plutôt morose, le dernier Pokémon Presents remonte au 27 février 2024 soit déjà plus de six mois.Depuis la première bande annonce diffusée au cours de cet événement, nous sommes toujours sans nouvelles de Pokémon Z-A, jeu qui pourrait révolutionner la License. La date de sortie est toujours annoncée pour 2025 mais à l'heure actuelle nous ne savons toujours pas si elle sortira sur la console actuelle ou sur la "Nintendo Switch 2".En attendant, prenez place dans votre fauteuil le plus confortable autour d'un réconfortant chai latte et profitez des 3 minutes les plus apaisantes de la rentrée. Pikachu apparait toujours aussi kawai dans une atmosphère onirique accompagnée d'une douce musique traditionnelle japonaise.Les spécialistes auront reconnu l'apparition du petit Ouistempo, starter feuille de la 8ème génération Epée et Bouclier offrant un savoureux mochi à notre Pokémon électrique préféré. Noctali y fait également une apparition remarquée tandis que celles de Caninos, Papillusion et Tétarte sont plus subtiles. Noctali guide nos fidèles Pokémon vers une destination inconnue et un Pokémon légendaire qui aura marqué les amateurs de la Nintendo 3DS…Alors quelles sont les sorties Pokémon que vous attendez le plus ? N'hésitez pas à nous partager vos souhaits et à en discuter sur notre serveur discord