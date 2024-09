Nintendo dégaine ses packs Nintendo Switch Animal Crossing et Nintendo Switch Sports : en route vers Noël !

Bundle Nintendo Switch Animal Crossing Marie Corail / Méli & Mélo Turquoise

Le bundle Nintendo Switch Sports se renouvelle

Les fans d'Animal Crossing: New Horizons seront ravis de découvrir deux packs Nintendo Switch Lite aux designs uniques. L’édition Marie Hawaï en corail et l’édition Méli et Mélo Hawaï en turquoise, toutes deux décorées avec des motifs inspirés du jeu, vous permettent d'emporter votre île paradisiaque partout. Ces packs incluent le jeu préinstallé et un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online, pour profiter de toutes les fonctionnalités en ligne.Ce n'est pas la première fois que Nintendo mise sur la Lite et ACNH pour booster les ventes de sa console auprès des joueurs intéressés par la franchise Animal Crossing : on se souvient de ces éditions "limitées" parfois encore disponibles dans le commerce. Mais cette année, nouveau packaging plus moderne, et surtout un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online, pour profiter à fond du jeu en ligne dans ACNH.On se dira malgré tout que peut-être, le motif de feuilles derrière la console apporte un peu de fraicheur au modèle de console, mais cela reste somme toute assez léger :En parallèle, le My Nintendo Store propose de nouveaux produits dérivés Animal Crossing, dont des t-shirts, un porte-clés à mousqueton et une pochette transparente A4. Un pack spécial Nintendo Switch Lite comprenant l'une des éditions Marie ou Méli et Mélo avec un porte-clés est également disponible.Les amateurs de sport ne sont pas en reste avec le nouveau pack Nintendo Switch Sports - là encore on avait un bundle lancé l'année dernière avec le jeu . La console Nintendo Switch (Joy-Con néon bleu/rouge) inclut le jeu Nintendo Switch Sports préinstallé, une sangle de jambe, et un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Entraînez-vous dans huit sports différents, du volley au football, en utilisant la sangle de jambe pour des gestes réalistes dans les matchs de football.Chacun de ces trois packs inclut un abonnement au service Nintendo Switch Online d'une durée de 12 mois, c'est la seule nouveauté par rapport aux références de packs que nous connaissions, il faudra donc être vigilant, en ligne, pour acheter la version 2024 du pack. Nintendo Switch Online offre de nombreux avantages comme le jeu en ligne, des sauvegardes cloud sécurisées, et l'accès à une vaste bibliothèque de jeux rétro NES, Super Nintendo et Game Boy.De notre point de vue, ces trois packs sentent quand même terriblement le réchauffé, même en passant l'abonnement NSO de 3 à 12 mois, Nintendo fait du neuf avec du vieux et deux titres relativement anciens. Cela sera-t-il suffisant pour gagner la bataille de Noël ? On attendra le communiqué annonçant une Switch OLED Mario Kart ou Mario Wonder en Europe pour avoir un peu plus d'espoir.Vous pouvez réagir vous aussi en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse