Mario Kart Tour fête ses 5 ans avec quelques nouveautés

Mario Kart Tour - Anniversary Tour Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est par le biais d’une petite bande annonce YouTube de moins d’une minute que Nintendo a dévoilé les nouveautés au programme des 5 ans du soft . Tout d’abord, « Athens Dash 3R », une nouvelle version d’Athènes antique fait son apparition. La fameuse course apparue avec la 5e vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe à l’été 2023. Plus lisible que la plupart des courses prenant place dans des villes célèbres (Paris, Rome, Tokyo, …).Également au programme, un nouveau skin de Mario, Mario Roi, venu tout droit de Super Mario Odyssey. Peach Vacances fait aussi son arrivée, rejoignant ses collègues Peach Kimono, Peach Mariage, Peach Halloween, Peach Hiver, … C’était un petit peu Princess Peach Showtime avant l’heure ! On aperçoit aussi un Luigi Chevalier et un Donkey Kong gladiateur dans ce court trailer. Et enfin, une nouvelle combinaison Mii, la Koopa Mobile. Généralement réservée à Bowser ou aux Koopalings.La vidéo se conclut par le programme des prochaines semaines avec tout d’abord l’Anniversary Tour dont nous venons de parler, suivi du Battle Tour, avec des courses comme Plaines Donut 1, Montagne Choco ou encore Galion Wario. Lequel enchainera en suivant avec l’habituel Halloween Tour, avec les Lac Boo ou autre Vallée Fantôme.Qu’en pensez-vous ? Quel est votre meilleur souvenir sur Mario Kart Tour ?Source : Nintendo Mobile