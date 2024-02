Durée du Pokémon Presents : une émission de près de 13 minutes

The Japanese premiere link for tomorrow's Pokemon Direct broadcast is up, and metadata reveals its runtime is 12 minutes and 52 seconds: https://t.co/wPHZz1KJeI



Here's our event page link: https://t.co/vckr3DQQQf

C'est le genre d'événement qui montre bien que La franchise Pokémon continue de susciter beaucoup d'intérêt auprès de millions de fans à travers le monde : inutile de dire que l'anticipation monte alors qu'un nouveau Pokémon Presents est annoncé pour aujourd'hui, le mardi 27 février à 15 heures , coïncidant avec la célébration de l'anniversaire de Pokémon, communément appelé Pokémon Day. The Pokémon Company essaie chaque année de surfer sur cet événement.Selon les informations révélées par Gematsu, le stream japonais dont les meta données sont déjà disponibles nous donne un aperçu précieux de ce qui nous attend : une présentation d'une durée de 12 minutes et 52 secondes. On imagine ce stream bourré d'annonces dingues relatives à l'univers Pokémon.On a toujours le sentiment que les Pokémon Presents ont lieu à un moment clé pour Pokémon : cette franchise a su évoluer et s'adapter à travers les années, tout en restant fidèle à ce qui a fait son succès originel. On a bien certes quelques pas de côté comme Pokémon Sleep ou Pokémon Unite, mais globalement les Pokémon Presents sont l'occasion de découvrir de nouveaux projets liés à la franchise.Alors que nous nous préparons à regarder, en direct ou en replay selon nos agendas, ce Pokémon Presents, une chose est certaine : les fans de Pokémon seront au rendez-vous. De nozte côté, on ne manquera pas de partager avec vous les annonces-clés de cette émission. Le stream devrait être disponible sur la chaîne officielle de The Pokémon Company France Sources : Gematsu