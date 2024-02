Pokémon Go célèbre la sortie sur Gulli de La série : Pokémon, les horizons

Chaque mercredi à 11h, la chaîne Gulli sur la TNT vous propose de suivre la nouvelle série animée Pokémon, les horizons. Le premier épisode débute ce mercredi 28 février 2024 mais il est déjà possible de visionner les six premiers épisodes gratuitement sur 6Play et sur l'application Gulli !







Petit rappel sur cette nouvelle série



Au démarrage de l’histoire, Liko arrive à Kanto pour étudier à l’Académie Indigo, où elle obtient son premier Pokémon, Poussacha, avec lequel elle a des débuts compliqués. Elle dissimule, sans le vouloir, un secret qui va bouleverser son existence : un pendentif énigmatique, héritage de sa grand-mère, la rendant la proie d’un groupe connu sous le nom des Explorateurs. Menacée par Amethio, un dirigeant de cette organisation, elle est secourue de justesse par Friede. Elle est ensuite accueillie par le docteur Pokémon et son équipe, les Électacleurs Volants, un groupe d’explorateurs parcourant le globe. Ce groupe est formé d’Oria, la technicienne ; Murdoch, le chef cuisinier ; Mollie, la soigneuse ; et Landon, un ancien ermite. Naviguant à bord du Brave d’Oliville, piloté par le Capitaine Pikachu, Liko et les Électacleurs Volants rencontrent ensuite Rhod. La série « Pokémon, les horizons » nous présente deux jeunes protagonistes : Liko, une adolescente réservée originaire de Paldea, et Rhod, un garçon énergique venu d’une île de Kanto.



Tout ce joli monde va donc apparaître lors d'un événement particulier sur Pokémon Go du mardi 5 mars 2024, à 10 h, au lundi 11 mars 2024, à 20 h (heure locale). Durant cette semaine, nous verrons donc apparaître les personnages et les pokémon de cette série, à vous d'immortaliser cette rencontre via une photo.

Pokemon Go X Pokemon Horizons: The Series - Official Collaboration Trailer | Pokemon Presents 2024 27/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du côté des nouveaux Pokémon de la région de Paldéa, nous aurons :







* Charbambin, à faire évoluer en combattant des Pokémon avec Charbambin comme Copain. Il peut évoluer en Carmadura une fois que vous avez vaincu 30 Pokémon de type Psy, ou en Malvalame une fois que vous avez vaincu 30 Pokémon de type Spectre. Il n’est pas nécessaire de combattre ces Pokémon avec Charbambin.



* Carmadura





* Malvalame





Avec un peu de chance, vous pourrez même croiser une déclinaison chromatique de ces pokémon.





Un nouveau Pokémon costumé sera présent pendant cet évènement, le fameux Pikachu portant la casquette de Cap. Il connaîtra l’Attaque Chargée Électacle et aura pour caractéristiques combats de Dresseurs : 90 de puissance et réduction de la défense d’un niveau, ainsi que Arènes et Raids : 90 de puissance.



A noter que les Charbambin pourront éclore des Œufs de 2 km, 5 km et 10 km. En plus de Charbambin, les Pokémon habituels sortiront également de ces Œufs pendant la Saison. Une fois l’évènement terminé, Charbambin sera trouvable dans les Œufs de 10 km.





Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage.



* Insécateur*

* Tarinor*

* Poussacha

* Chochodile

* Coiffeton

* Pohm



Certain(e)s Dresseur·euse·s pourront même rencontrer les Pokémon suivants !



* Pikachu portant la casquette de Cap*

* Tadmorv d’Alola*

* Terhal*







Au niveau des raids,les Pokémon suivants apparaîtront dans :



* Métalosse





A noter qu'une Hyper boîte Légende sera disponible dans le magasin en ligne de Pokémon Go pour 14,99 USD (on attend la confirmation du prix similaire en euros). Ce lot comprendra 3 Passes de Raid à distance, 10 Passes de combat premium et 10 Incubateurs.



Découvrez ce lot dans le magasin en ligne Pokémon GO du vendredi 1er mars 2024 à 19 h au mardi 12 mars 2024 à 7 h CET (du 1er mars à 10 h au 11 mars à 22 h PT).





Des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’événement seront disponibles. Vous pourrez alors rencontrer les Pokémon suivants en terminant les tâches d’Étude de terrain !



* Pikachu portant la casquette de Cap*



Akwakwak

* Airmure*

* Rocabot*

* Poussacha

* Chochodile

* Coiffeton



* Si la chance vous sourit, vous pourriez même en rencontrer un chromatique !

La série : Pokémon, les horizons 27/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Encore une belle occasion de relancer votre jeu sur mobile Pokémon Go, en restant prudent dans vos déplacements, et en espérant une météo un peu moins arrosée pour en profiter.





