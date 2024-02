Le réalisateur d'Epic Mickey toujours partant pour faire un Epic Mickey 3

Pour les joueurs ayant eu une Wii (ou une Wii U), les deux titres Epic Mickey étaient vraiment de grande qualité et permettaient avec bonheur de retrouver la célèbre souris dans des aventures vidéoludiques de qualité. Malheureusement, le succès d'estime de ces deux titres n'a pas suffi et le développeur Junction Point Studios a donc fermé ses portes en 2013, sans avoir pu proposer le 3e opus initialement prévu.

La présentation du remaster Epic Mickey: Rebrushed a été l'occasion de donner la parole au réalisateur de la version d'origine, Warren Spector. Celui-ci félicite le travail effectué concernant la mise à jour de son produit, un travail réalisé par l'équipe de Purple Lamp Studios. La chaine de MauroRex4883 a d'ailleurs présenté une vidéo de comparaison entre le trailer original et celui de la version prévue pour 2024.

S'exprimant sur LinkedIn, Warren Spector a fait part de son enthousiasme pour Epic Mickey : Rebrushed et a déclaré qu'il était toujours fier du travail que lui et les membres de Junction Point avaient réalisé sur Epic Mickey il y a quatorze ans. Interrogé pour savoir s'il serait toujours intéressé par la réalisation d'Epic Mickey 3 si l'occasion se présentait, Warren Spector a expliqué qu'il le ferait absolument, mais qu'il ne pensait pas que son travail actuel chez OtherSide Entertainment lui permettrait de concrétiser un tel projet sous sa propre responsabilité.



"J'adorerais faire Epic Mickey 3, mais j'ai un travail qui rendrait la chose impossible", a déclaré Spector en réponse à l'idée de faire un autre jeu. "J'ai en fait une très bonne idée de ce que je pourrai proposer dans un 3e épisode. Ne vous inquiétez pas, ce sur quoi je travaille est vraiment cool et OtherSide cherche à embaucher pour ce projet et un autre sur lequel nous travaillons".

Si un Epic Mickey 3 venait à voir le jour, nous avons bien compris que Warren Spector serait obligé de déléguer le travail auprès d'un autre réalisateur. Mais cela implique également que Disney soit intéressé par ce projet. Avec le retour du groupe dans l'univers des jeux vidéo, tout est possible. Mais il faut déjà que la compagnie sente un réel potentiel financier et cela passe par un succès commercial d'Epic Mickey : Rebrushed. Le jeu sort durant l'été 2024 à une date précise encore inconnue, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Nintendo Switch. On se doute qu'en cas de succès, le travail devrait se poursuivre sur une mise à jour du second opus, Epic Mickey 2 : le retour des héros, avant la mise en place du chantier de cet hypothétique 3e opus. Beaucoup de "si" en quelque sorte. On croise les doigts mais pour le moment, rien n'est prévu ! On ne sait pas d'ailleurs si l'idée de Warren Spector concernant le 3e opus a des similitudes avec le projet Epic Donald annulé courant 2013 avec la fermeture du studio. Quelques images ont réapparu en 2022 sur une vidéo diffusée par le YouTuber Slope’s Game Room . A regarder via le lien suivant, à partir de 18:41.