Exographer : un metroidvania basé sur la science annoncé sur Switch

Les barcelonais d'Abylight Studios ont annoncé l'édition sur Nintendo Switch et sur PC Steam d'un nouveau jeu de type Metroidvania développé par SciFun Games : Exographer. Ce jeu d'aventure 2D a été imaginé par l’auteur français de science-fiction et chercheur en physique des particules, Raphaël Granier De Cassagnac. Ce dernier a d'ailleurs créé en 2019 au sein de Polytechnique la chaire Science et jeu vidéo, en partenariat avec l'entreprise française Ubisoft, afin de diffuser la science à travers ce média ultra-populaire.

Avec un tel CV, on comprend tout de suite que la résolution d’énigmes dans le jeu va avoir un certain poids scientifique. En effet, tout repose sur la découverte de particules élémentaires. La bande originale est composée par Yann Van Der Cruyssen, qui a déjà œuvré sur Stray et Cave Story. L'ensemble du jeu sera bien évidemment traduit en français.





Depuis plusieurs années, Raphaël Granier De Cassagnac développe un jeu dont le nom de code est REVEAL, qui raconte la physique des particules, via des paysages fantasmagoriques dans lesquels "le joueur peut voir tous nos objets de science invisibles, mais tellement fascinants : rayons cosmiques et autres particules élémentaires".





J’ai commencé à travailler sur ce concept en répondant à un appel à projet, le “proof of concept” lancé lui aussi par le Conseil européen de la recherche, et qui valorise notamment les initiatives de vulgarisation et de valorisation des résultats scientifiques. Il se trouve que je n’ai pas obtenu le financement de l’ERC, mais l’idée était lancée, et je ne l’ai plus jamais lâchée, raconte le chercheur.





On sent aujourd'hui que le concept s'est affiné en découvrant les premières images de ce jeu Exographer, qui semble l'héritier de ces recherches. Dans ce jeu d’aventure 2D basé sur la science, suivez INI dans une mission de sauvetage sur une planète alien isolée. Les joueurs chercheront à découvrir les secrets d’une civilisation disparue, à obtenir de nouveaux pouvoirs pour franchir les obstacles et à utiliser leur appareil photo pour révéler particules et indices cachés afin de révéler l’origine de cette étrange matière qui envahit six environnements différents.





Nous avons donc un titre de type “metroidvania” en 2D basé sur l’exploration, les puzzles et le platforming dans une structure non linéaire, piochant de nombreux aspects de la physique des particules. On retrouve ainsi les noms exotiques de cette science dans les 4 pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser et combiner : "Bottes Gluon", "Sphère Photonique", "Ondes Wedic" et "Boîtes Zediacales".





Vous allez parcourir 6 biomes différents, formant en tout 20 niveaux, croiser 9 scientifiques et devoir révéler 139 images cachées. Il faudra trouver 17 pixules (correspondant à de réelles particules élémentaires, mais on n'a pas réussi à dénicher plus de précision sur le sujet). Dans cette aventure, une longue bande-son composée par Yann Van Der Cruyssen vous accompagnera pour un gameplay d'une quinzaine d'heures. Le tout est construit via un design en pixel art travaillé. En voici quelques images pour faire patienter et bien évidemment une bande-annonce. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie de ce jeu courant 2024.