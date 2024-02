Raids Téracristal 7 étoiles pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ce 28 février

Parmi les annonces de ce Pokémon Presents de ce 27 février 2024, en pleine Journée Pokémon, une série de raids Téracristal 7 étoiles a été annoncée dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Vous pourrez affronter un Florizarre, un Dracaufeu et un Tortank dotés de l’Insigne Surpuissant et tenter d’ajouter ces puissants Pokémon à votre équipe.





Pour vous lancer, le premier de ces raids Téracristal évènementiels commence le 28 février 2024 à 00:00 UTC, soit très bientôt.





Célébrez cet évènement en vous mesurant aux évolutions finales des Pokémon de départ de la région de Kanto dans les raids Téracristal de votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Bien qu’ils soient apparus de nombreuses fois au cours de ces 25 dernières années, ces Pokémon n’ont jamais été aussi puissants que lors de cet évènement ! Ce Florizarre, ce Dracaufeu et ce Tortank seront de formidables adversaires, comme le prouve leur Insigne Surpuissant ! Ils apparaîtront successivement pendant quelques jours, à commencer par Florizarre.

Suivez le calendrier !

Le Florizarre de type Téracristal Sol prendra racine dans les raids Téracristal 7 étoiles du mercredi 28 février 2024 à 00:00 UTC au mardi 5 mars 2024 à 23:59 UTC.





Quant au Tortank de type Téracristal Acier, il sortira de sa carapace du mercredi 6 mars 2024 à 00:00 UTC au mardi 12 mars 2024 à 23:59 UTC.





Enfin, le Dracaufeu de type Téracristal Dragon reviendra, tout feu tout flamme, dans les raids 7 étoiles du mercredi 13 mars 2024 à 00:00 UTC au dimanche 17 mars 2024 à 23:59 UTC.



Pour pouvoir affronter ces Pokémon, vous devrez soit avoir terminé certains évènements après la fin du jeu, soit rejoindre un raid Téracristal 7 étoiles lancé par une autre personne ayant terminé ces évènements. Ces Pokémon spéciaux ne peuvent être obtenus qu’une seule fois par sauvegarde. Restez sur vos gardes, car ce trio implacable vous donnera du fil à retordre !





Le site pokémon.com avait livré de nombreuses astuces concernant les raids Téracristal . N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil pour maximiser vos performances.