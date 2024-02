De nouveaux Duos au sein de Pokémon Masters EX

L'application mobile Pokémon Masters Ex, pour ses 4 ans et demi, reçoit de nouveaux Duos.





On commence par Alisma & Floréclat qui débarqueront de la région de Paldea le 28 février 2024 à 06:00 UTC et resteront jusqu’au 8 avril 2024 à 05:59 UTC.

Le Master Duo Gladio (Look Ultime) & Magearna est déjà présent en jeu, et vous pouvez le recruter jusqu’au 1er avril 2024 à 05:59 UTC.

Enfin, Silver (Néo-Maître) & Tyranocif seront disponibles du 1er mars 2024 à 06:00 UTC au 8 avril 2024 à 05:59 UTC.

Ce sera aussi l'occasion d'ajouter à votre collection Lilie (Anniversaire 2021) & Lunala et Elsa-Mina (Look Ultime) & Necrozma à votre équipe, ils sont de retour dans leur Master festival respectif.





Lilie (Anniversaire 2021) & Lunala seront disponibles jusqu’au 23 mars 2024 à 05:59 UTC, et Elsa-Mina (Look Ultime) & Necrozma le seront jusqu’au 25 mars 2024 à 05:59 UTC.

Des bonus et des événements spéciaux !

Vous pourrez recruter jusqu’à 100 Duos en vous connectant au jeu 1 fois par jour pendant 10 jours consécutifs avant le 25 mars 2024 à 05:59 UTC. À chaque connexion, vous recevrez un Bon 10 Appels Duo à utiliser dans l'Appel de 10 Duos, qui comporte d’ailleurs des Duos Festival.

Un autre bonus de connexion vous permettant de recevoir jusqu’à 3 000 Diamants sera disponible du 28 février 2024 à 06:00 UTC au 16 mars 2024 à 05:59 UTC. En plus de cela, vous recevrez, lors de votre premier jour de connexion, un Bon à utiliser dans l’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix (dont la sélection de Duos comprend, entre autres, Red & Ronflex, Louka & Dialga et Gloria & Zacian).

Ce n’est pas tout, car si vous vous connectez au jeu entre le 27 février 2024 à 14:00 UTC et le 27 mars 2024 à 13:59 UTC, vous recevrez 3 000 Diamants en cadeau pour la Journée Pokémon ! Deux évènements auront lieu en jeu durant cette célébration. Dans « Les Néo-Maîtres : Affiner sa passion », qui se déroulera du 28 février 2024 à 06:00 UTC au 16 mars 2024 à 05:59 UTC, Alisma arrive à Passio pour juger le nouveau Combat de Néo-Maître auquel participe Silver.





Vous pourrez ensuite mettre vos talents à l’épreuve en prenant part à un combat en coop spécial entre le 28 février 2024 à 06:00 UTC et le 13 mars 2024 à 05:59 UTC. Ce combat quotidien vous permettra de récupérer des Médailles Bonbon Capacités et Médailles Roulé Rôle.

Le créateur de photo enfin disponible !

Voici une fonctionnalité qui intéressera certains fans du jeu mobile. Il est désormais possible d'immortaliser vos Dresseurs et Dresseuses de prédilection avec le créateur de photo ! Vous pouvez photographier jusqu’à trois personnages avec lesquels vous avez fait équipe selon différents paramètres : ajustement de la pose, des expressions, pour créer la scène qui vous plait, en retouchant également le fond, le cadre, le filtre et les effets. A tester donc rapidement. Les premiers essais en vidéo commencent à apparaître sur le net, on vous en propose un ci-dessous :



