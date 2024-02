Open Roads, un road trip narratif débarque sur Switch le 28 mars 2024

Nous avons hâte de découvrir le thriller interactif Open Roads après trois années de développement plus que compliqué. Cette nouvelle date de sortie semble être la bonne, le titre devant sortir sur plusieurs plateformes dont la Nintendo Switch.





Un beau jour d’automne, Tess Devine et sa mère Opal découvrent un paquet de vieilles notes et de lettres bien cachées dans leur grenier. D’anciens secrets de famille, des cambriolages datant de plusieurs décennies et un trésor perdu du côté de la frontière canadienne y sont évoqués… Ce qu’elles viennent de découvrir laisse imaginer un mystère bien plus sombre, qu’il serait pourtant préférable de ne pas remuer. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu.

Dans Open Roads, Tess et Opal embarquent dans un road trip lors duquel elles vont explorer plusieurs propriétés familiales abandonnées depuis longtemps et ainsi faire resurgir le passé. Elles vont fouiller ces lieux en ruines où sont enfouis de vieux souvenirs, des choses que Opal essaie d’oublier depuis des années. Au fil de cette quête, plus que les secrets qu’elles recherchent, c’est elles-mêmes qu’elles vont apprendre à découvrir.

Open Roads - Official Trailer | Day of the Devs The Game Awards Edition 2023 28/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les actrices Keri Russell et Kaitlyn Dever ont contribué à donner vie aux personnages d'Opal et de Tess, enregistrant tantôt ensemble, tantôt séparément. Cette relation mère/fille est l'aspect le plus important d'Open Roads.



"Il n'y a pas autant d'histoires mère/fille que d'histoires père/fille et père/fils", explique Amy Fincher, productrice exécutive. "L'écueil que nous voyons parfois, c'est qu'il y a si peu d'histoires mère/fille qu'elles finissent par se ressembler, avec les mêmes conflits et les mêmes types de personnalité".

Les relations entre les deux femmes sont bonnes au départ. Une grande partie du voyage est centrée sur le fait que Tess, âgée de 16 ans; voit sa mère comme une personne en dehors de son rôle de gardienne. De son côté, Opal remarque chez Tess des choses qui lui rappellent elle-même.





"Tess aime le cinéma et a beaucoup d'intérêts personnels qu'elle poursuit de manière indépendante, sans que personne ne la pousse à le faire", explique Fincher. "Opal est un peu dans la même situation. Mais elle a un point de vue différent sur ces choses parce qu'elle essaie de faire des choses créatives dans sa vie, et tout n'a pas fonctionné comme elle le voulait".

La mort de la mère d'Opal et de la grand-mère de Tess est à l'origine de leur soudain voyage en voiture, et le mystère continue de révéler un grand secret de famille.





"Comme c'est souvent le cas lorsqu'un membre de la famille décède, vous regardez ses affaires, et parfois cela lance des conversations et suscite des questions", explique Fincher.



Le road trip se déroule en 2003, dans le Michigan, le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Vous incarnez Tess, 16 ans, et voyez l'histoire se dérouler à travers ses yeux.

"Tess est une jeune personne exubérante qui croit fermement qu'elle sait ce qu'elle veut et qui a du cran", explique Gerard. "Avec Opal, je pense qu'elles se ressemblent plus qu'elles ne veulent bien l'admettre. Je pense qu'Opal a un peu la même motivation, mais d'une manière un peu plus mature. Il y a beaucoup d'humour dans leur relation, et c'est un aspect sur lequel nous voulions mettre l'accent et pour lequel nous avons écrit des dialogues supplémentaires". Le road trip se déroule en 2003, dans le Michigan, le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Vous incarnez Tess, 16 ans, et voyez l'histoire se dérouler à travers ses yeux.

Pendant le voyage, vous aurez le choix entre plusieurs dialogues, mais ils n'auront pas d'implications majeures sur la narration, la fin ou les personnalités des personnages.





"Nous avons abordé la conception de ces choix de manière très subtile", explique Freedman. "Vous incarnez Tess et vous pouvez faire des choix dans les dialogues en tant que Tess, mais vous ne décidez pas de l'identité fondamentale de Tess. Vous ne décidez pas de sa relation avec Opal en tant qu'être humain. Mais ce que vous pouvez faire, c'est jouer un rôle en tant que Tess, et vous pouvez en quelque sorte influencer la façon dont elle navigue dans ces discussions et dans le monde".

"Nous avons beaucoup parlé de ce que c'est que d'être coincé dans une voiture avec sa mère", explique Fincher. "L'objectif était donc moins de recréer un voyage physique vers un autre endroit que de se demander ce que l'on ressent lorsqu'on est coincé dans la voiture avec sa mère. De quel genre de choses parlez-vous ? Quelles sont les choses que vous pourriez faire pour l'ennuyer ?"



Évidemment, durant tout ce voyage, vous allez faire de nombreux arrêts, chaque lieu que vous visiterez aura une histoire ou un secret. Vous devrez explorer de nombreuses propriétés abandonnées, certains environnements pourront avoir un petit côté rétro nostalgique des années 60 comme si le lieu n'avait pas évolué depuis tout ce temps, d'autres auront une atmosphère plus gothique.

" Vous avez la possibilité de vous déplacer dans des environnements intéressants, de ramasser des objets et d'en apprendre plus sur les gens qui y vivent. Du point de vue de la conception, il était très amusant de se demander quels étaient les signes distinctifs de chaque époque et comment créer des objets reconnaissables sans pour autant donner l'impression d'être trop kitsch. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, un autre personnage peut s'en mêler. Ils vous donneront plus d'informations ou seront très prudents, ce qui vous rendra encore plus curieux de savoir ce qu'il en est de cette chose parce qu'ils ne vous le diront pas", explique Fincher.

Si tout cela vous a donné envie d'explorer ce titre sortant dans un mois, voici un récapitulatif des fonctionnalités du jeu :







• Dans Open Roads, vous découvrirez l’histoire de la jeune Tess Devine âgée de 16 ans, au gré d’un road trip qu’elle partage avec sa mère pour mettre à jour ce qui fut abandonné dans des lieux évocateurs depuis longtemps oubliés.





• Savourez un road trip classique en roulant doucement vers votre prochaine destination, en jouant avec l’autoradio tout en bavardant avec votre mère.



• Un style novateur qui mélange environnements en vue subjective et personnages superbement dessinés à la main qui donnent vie à l’aventure.





• Un système de dialogues unique et attrayant, qui fait progresser la narration en révélant petit à petit les failles des personnages, leurs secrets et des vérités enterrées.





• Un road trip entre mère et fille créé par Fullbright, l’équipe multiprimée et saluée pour les titres narratifs Gone Home et Tacoma.









On notera la présence de deux actrices au casting pour animer l'ensemble de ce jeu : Keri Russell (The Americans, Star Wars, épisode IX) et Kaitlyn Dever (Booksmart, Uncharted 4).