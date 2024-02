Miraidon débarque dans Pokémon Unite

Voici un peu de sang neuf pour Pokémon Unite sur Nintendo Switch et sur mobile avec l'arrivée de Miraidon puis de Hexadron et Malvalame.

En utilisant le code cadeau POKEDAY24, vous pourrez récupérer une Médaille de renfort Pokémon en platine Miraidon, qui vous sera utile en combat. Ce code cadeau est valable jusqu'au 31 mars 2024 à 23:59 UTC. Pour récupérer ce code, rien de plus simple :



- Lancez Pokémon UNITE sur votre appareil mobile ou votre Nintendo Switch.



- Sélectionnez l’icône des évènements sur la droite du menu principal.



- Sélectionnez l’onglet « Évènements quotidiens ».



- Descendez et sélectionnez « Échange de cadeaux ».



- Sélectionnez « Échange » puis entrez le code cadeau sur la page qui apparaît.

Miraidon, un pokémon qui fait très mal à distance !

Miraidon Moves Overview | Pokémon UNITE 28/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce pokémon est redoutable grâce à son moteur à Hadrons. Lorsque Miraidon touche un Pokémon de l'équipe adverse avec une capacité, cela crée un champ électrifié. Miraidon peut consommer une partie de son énergie Æos accumulée pour agrandir la zone d'effet du champ électrifié créé. Si lui ou ses alliés se trouvent dans le champ électrifié, leurs attaques infligent davantage de dégâts et ils ne peuvent pas être endormis. Le champ électrifié renforce les paniers de l'équipe alliée et affaiblit ceux de l'équipe adverse. Moteur à Hadrons passe en récupération une fois activé.Ce pokémon a plusieurs capacités intéressantes. Celles de niveaux 1 et 3 vous donnent l'attaque Éclair et Cage Éclair, celles de niveaux 5 l'attaque Rayon Chargé et Turbo Volt, celles de niveau 7 l'attaque Fatal-Foudre et Parabocharge. La capacité Unité de Miraidon est Chrono-Météore. Dans ce cas, Miraidon invoque 5 météorites d'affilée, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si une météorite touche un Pokémon adverse, la prochaine météorite qui tombera infligera davantage de dégâts. La dernière météorite inflige encore plus de dégâts dans une zone d'effet élargie et projette les adversaires dans les airs.Ce panel d'attaque devrait grandement vous aider à vaincre Zacian par exemple. En revanche, méfiez vous clairement de Mew, il faudra surtout utiliser ses capacités Turbo Volt et Parabocharge pour tenter de sortir victorieux de ce type d'opposition.