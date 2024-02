Pokémon Sleep accueille Raikou en mars 2024

Le but est de placer votre smartphone près de votre oreiller en allant vous coucher afin d’enregistrer et mesurer votre sommeil. Plus vous dormirez, plus vous obtiendrez de points au réveil, et vous verrez également que plus de Pokémon apparaîtront autour de Ronflex. Votre sommeil sera divisé en trois catégories correspondant chacune à un « type de dodo » : le ptidodo, le bondodo ou le grododo. À votre réveil, vous découvrirez que des Pokémon au même type de sommeil que vous seront venus dormir autour de Ronflex.





Le Pokémon légendaire Raikou arrive en mars 2024 dans Pokémon Sleep et il sera suivi d’Entei et Suicune peu après. En ce moment, profitez également d’un bonus de connexion octroyant des Poké Biscuits et des Diamants.

Prudence avec le téléphone à côté de soi

Proposer de garder son téléphone près de son oreiller est un peu contraire aux messages de prudence délivrés ces derniers temps par les médecins. On le sait déjà, l'exposition à la lumière bleue des écrans stimule fortement les récepteurs de la rétine, envoyant de fait à l'horloge biologique un signal « de jour » qui retarde l'endormissement et induit un retard de phase. Donc lancer son jeu juste avant de dormir ne semble pas une si bonne idée que cela, surtout que le public visé peut être assez jeune.





Concernant le danger des ondes électromagnétiques émises par votre smartphone, à moins de dormir avec votre appareil sous l'oreiller, peu de risque, surtout si votre smartphone reste en mode veille et qu’il n’y a ni appel téléphonique, ni transfert de données, votre exposition aux ondes électromagnétiques restera extrêmement faible. Le rayonnement diminue en effet rapidement à mesure que la distance augmente. Mais on peut tout de même s'interroger sur l'impact du logiciel par rapport à l'activité de votre smartphone durant la nuit. Relevez bien l'information du DAS de votre téléphone, le débit d’absorption spécifique. Il s’agit de la quantité de puissance absorbée par le corps et elle doit être la plus basse possible. Il y a quelques mois, Apple s'était fait taper sur les doigts pour des niveaux DAS jugés bien trop haut par rapport à la norme sur ces derniers modèles d'Iphone et avait dû corriger le tir rapidement.









Curieux jeu que cette application de sommeil sur smartphone ! Votre aventure se déroule sur une petite île sur laquelle vous mènerez des recherches sur le sommeil des Pokémon. Vous travaillerez aux côtés d’un Ronflex ayant élu domicile sur l’île, et du Professeur Néroli, qui étudie les styles de dodo des Pokémon.