Pokémon Café ReMix : obtenez des Pièces de Mordudor en résolvant certains puzzles !

Le principe du jeu ne change pas, vous vous liez d’amitié avec des Pokémon et vous devez résoudre des puzzles en reliant des pastilles de Pokémon entre elles pour les faires disparaître de l'écran, chaque puzzle ayant des objectifs précis. Cela va vous permettre de servir des boissons et des plats délicieux aux clients Pokémon de votre établissement et plus vous progresserez, plus vous obtiendrez de nouveaux ingrédients pour élargir votre menu, de nouveaux Pokémon viendront renforcer votre équipe et des tenues inédites sont à récupérer lors de nouveaux événements.





Et cela tombe bien puisqu'avec la journée Pokémon, c'est le cas. De nouvelles tenues sont ainsi disponibles pour Poussacha, Chochodile et Coiffeton.





Le premier évènement bingo d’une série de deux vient tout juste de commencer. Participez à ces évènements pour que les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon puissent rejoindre votre équipe. Décidément, Miraidon semble se glisser dans l'ensemble des jeux Pokémon en cette fin février 2024.





Enfin vous pouvez désormais obtenir des Pièces de Mordudor en résolvant certains puzzles.