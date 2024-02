Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket dévoilé sur mobile pour 2024

Découvrez le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket ! 27/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrez Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, la nouvelle application qui transforme l'expérience du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon en une aventure numérique inédite, proposée par Creatures Inc. et DeNA Co. Ltd.Voici la bande-annonce que les fans ont pu découvrir lors du Pokémon Presents du 27 février 2024 :La franchise du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon, véritable pilier dans l'univers des jeux de cartes, entre de plain-pied dans le XXIe siècle avec l'annonce de JCC Pokémon Pocket. Cette application promet de renouveler l'expérience de collection du JCC Pokémon, en introduisant un format numérique avant-gardiste qui promet d'enchanter tous les fans de la franchise.JCC Pokémon Pocket est conçu pour capturer l'excitation que procure l'ouverture des Boosters, permettant aux joueurs de collectionner des cartes enrichies d'effets spéciaux, uniquement disponibles dans cette version numérique. L'application introduit des "cartes immersives", une innovation permettant aux utilisateurs de s'immerger pleinement dans le monde représenté sur chaque carte.Chaque jour, les joueurs auront l'opportunité d'ouvrir deux Boosters gratuitement, découvrant des cartes dotées d'illustrations nostalgiques et de nouvelles cartes exclusives à l'application. Pokémon Pocket encourage également les parties rapides, s'appuyant sur le système de combat emblématique du JCC Pokémon, tout en proposant des règles simplifiées pour une accessibilité accrue.Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Creatures Inc., créateur original du JCC Pokémon, et DeNA Co. Ltd., reconnu pour son travail sur Pokémon Masters EX, garantissant une expérience authentique. Prévu pour une sortie en 2024, JCC Pokémon Pocket sera disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android, avec des achats intégrés.Source : Communiqué de presse