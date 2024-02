Légendes Pokémon : Z-A annoncé pour une sortie en 2025

Légendes Pokémon : Z-A sortira simultanément en 2025 partout dans le monde !​ 27/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle aventure se profile à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon.

Pikachu

Hélionceau

Némélios - Formes mâle et femelle

Couafarel

Trousselin

Flabébé

Passerouge

Minidraco

Brutalibré

Stari

Léviator

Magicarpe

Chevroum

Hippopotas

Absol

Arbok

Emolga

Nymphali

Exagide

Crocorible

Mascaïman

Scarabrute

Scarhino

Evoli

Boustiflor

Onix

Mégapagos

Rhinoféros

Démanta



Les avez-vous tous repérés ? Vous avez le temps de vous repasser ce trailer : la sortie de Légendes Pokémon : Z-A n'est pas prévue avant 2025.

Galerie images 27/02/2024



Les avez-vous tous repérés ? Vous avez le temps de vous repasser ce trailer : la sortie de Légendes Pokémon : Z-A n'est pas prévue avant 2025.

Légendes Pokémon : Z-A est le nom du nouveau jeu Pokémon tout juste révélé par The Pokémon Company et Game Freaks. Ce nouveau titre de la série Pokémon Legends sortira en 2025 "sur les consoles de la famille Nintendo Switch" nous indique le communiqué officiel.Voici la bande-annonce de présentation de Légendes Pokémon : A-Z :Dans ce jeu, dont les détails sont encore bien maigres, nous visiterons la ville d'Illumis :Illumis est une grande ville de la région de Kalos. Toute l'aventure se déroulera dans cette ville, et la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessus donne clairement envie d'en arpenter les rue et de découvrir la teneur de ce "redéveloppement urbain" !Avec une sortie en 2025, cela pourrait vouloir dire que pour la première fois, il n'y aura pas de Pokémon à se mettre sous la dent d'une manière ou d'une autre à la fin de l'année sur Switch, ce qui pourrait augurer d'une fin d'année un peu compliquée pour Nintendo et The Pokémon Company en 2024.Dans la bande-annonce, vous pourrez découvrir de nombreux Pokémon qui devraient donc être disponibles dans cette nouvelle aventure (merci.à Dualshockers.com ) :