Pokémon les Horizons : la série arrive sur Gulli ce mercredi

La série : Pokémon, les horizons 27/02/2024

En 2023, 25 ans après le début de ses aventures, Sacha a tiré sa révérence et a laissé sa place à de nouveaux héros pour l’animé Pokémon. D’ici quelques jours, c’est sur la chaîne de la TNT Gulli que les aventures de Pokémon les Horizons vont commencer.La série nous fait découvrir les histoires de Liko, élève à l’Académie Indigo, et son nouvel ami Rhod dans un voyage dans le monde des Pokémon, en compagnie de leurs Pokémon sortis tout droit de la 9e génération en provenance de la région de Paldea.A l’occasion du Pokémon Day et de la diffusion de la série dès ce mercredi, Gulli a donné quelques chiffres sur la série Pokémon, désormais diffusée dans 160 pays : diffusée depuis 2007 sur Gulli, la série comporte plus de 3 800 épisodes diffusés sur le canal 18 de la TNT et la dernière saison a réuni 5,8 millions de téléspectateurs en France !Ce succès est notamment du au service de rattrapage de Gulli et 6play où les premiers épisodes de la nouvelle série sont d’ores et déjà disponibles.Rendez-vous le mercredi 28 février à 11h00 puis tous les mercredis suivants à 11h30, sur Gulli pour découvrir Pokémon Les Horizons : la série.