[Rumeur] La prochaine Switch pourrait sortir après le 1e trimestre 2025

Il semblerait que le sujet de la date de sortie de la Switch 2 continue à susciter beaucoup d'intérêt : récemment, on s'était attardé sur une éventuelle sortie de la console au cours du 1e trimestre 2025. Aujourd'hui, le Nikkei va plus loin et indique que la console pourrait sortir plus tard que cela, si cela était nécessaire.La sortie de la machine en 2025 ne semble plus faire de doute : ce sera 2025. Mais quand en 2025 ? C'est là que la discussion est encore ouverte, et elle semble l'être encore chez Nintendo qui prendra donc la mesure de cette décision cruciale en temps et en heure.L'objectif pour Nintendo est d'être en mesure d'approvisionner le marché correctement. On se souvient tous de ruptures pénibles, ces dernières années c'est plutôt la PS5 qui en a fait les frais d'ailleurs que la Switch, mais toujours est-il que Nintendo veut éviter que ses stocks ne tombent entre les mains de profiteurs. C'est tout à son honneur, mais il ne faudrait pas en manquer le timing idéal pour proposer la nouvelle machine aux consommateurs. Sur notre Discord , on discute beaucoup de cette date de lancement en moment dans le canal #Rumeurs-Leaks. Il y a deux écoles : ceux qui pensent encore que la console sortira en 2024, et ceux qui la voient maintenant arriver en 2025. Alimentés par les indiscrétions de forums confidentiels mondiaux, on surveille tout ce qui se dit comme le lait sur le feu.Source : Nikkei via Eurogamer